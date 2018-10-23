Школьный учитель приговорен к штрафу за то, что он поцарапал лицо своего ученика, когда пытался написать на его лбу «дурак», сообщает CA-NEWS.

Инцидент произошел в санаторной школе-интернате №5 в Турткульском районе Каракалпакстана.

Согласно решению районного административного суда, учитель истории приговорен к штрафу в размере 344 480 сумов (40 долларов США). И он до сих пор работает в школе.

Суд рассмотрел дело учителя истории после того, как родители ученика обратились с жалобой в правоохранительные органы.

Один из учеников школы-интерната рассказал, что подобное наказание учитель истории применяет часто ко всем ученикам.

"За малейшую повинность он пишет на лбу учеников всякие оскорбительные слова типа "дурак". Иногда пишет имена учеников. Во время урока одноклассник царапал стол ручкой без запасной пасты. В это время к нему подошел учитель и ударил его за этот поступок. Потом аж до крови поцарапал лицо моего одноклассника, когда хотел написать на его лбу", – рассказал ученик девятого класса.

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