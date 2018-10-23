Главы банков получают свою порцию критики от президента. Этой фотографии три года. С тех пор в банковской сфере ничего не изменилось.

Президент Таджикистана считает, что желающие поддержать банки найдутся, если будет грамотный подход. Специалисты не уверены, что это поможет.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает, что привлечение проблемными банками иностранных инвестиций при грамотном подходе к делу является вполне осуществимой задачей.

Выступая 15 октября на встрече с местными и иностранными бизнесменами и инвесторами, он выразил уверенность, что финансовые институты будут без каких-либо проблем поддерживать таджикские банки, если получат грамотно подготовленные и всестороннее обоснованные бизнес планы. «Почему они (инвесторы, - ред.) не будут поддерживать, конечно, будут», - заявил президент и поручил руководству Национального банка принять меры для привлечения иностранных инвестиций в банковскую систему страны.

Касаясь причин столкновения банков с финансовыми трудностями, президент отметил допущение «множество недостатков, как со стороны проблемных банков, так и со стороны предпринимателей». «Кто же выдает такие большие кредиты в сотни миллионов сомони без залогового обеспечения?», - задался он вопросом.

Инвестиции ценою в банковскую лицензию

Вопрос привлечения дополнительных инвестиций остается больной темой для двух некогда крупнейших банков страны – «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка». В начале прошлого года правительство дало на их спасение огромные суммы, первый банк тогда получил 2 млрд. 250 млн. сомони, второй - 1 млрд. 70 млн.

Банки обязались вернуть полученные средства с процентами (5% годовых) постепенно в течение пяти лет, параллельно заменяя казенные деньги дополнительными инвестициями. Но привлекать такие финансовые ресурсы банкам не удается уже второй год.

Более того, «Агроинвестбанк» не справляется с возвращением полученных госсредств. До конца прошлого года он должен был вернуть Минфину 5% от этих средств, в нынешнем году – 20%, а в последующие годы - по 25 процентов.

В начале августа этого года глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода заявил, что обязательства «Агроинвестбанка» остаются невыполненными, как в прошлом году, так и в нынешнем. Он отметил, что если проблемные банки не будут справляться со взятыми на себя обязательствами (привлечение дополнительных инвестиций и возвращение предоставленной этим банкам правительственной финансовой поддержки), к ним будут предприняты конкретные меры, вплоть до отзыва лицензии.

МВФ настаивает на ликвидации

Принятие таких мер в отношении проблемных банков, по некоторым данным, является одним из главных условий МВФ в обмен на предоставление республике очередного льготного кредита.

В своем заявлении по итогам недавней миссии в Таджикистан представители Фонда заявили о необходимости принятия действенных мер для восстановления доверия людей к банковской системе страны. «МВФ приветствует недавние меры по совершенствованию регулирования и надзора, классификации активов и предоставления ресурсов, а также управления валютным и кредитным рисками со стороны банков. Однако необходимо сделать еще больше для выполнения рекомендаций Программы оценки финансового сектора 2016 года (FSAP)», - отмечается в заявлении.

Представители Фонда в своих заявлениях не уточняют, какие именно меры они советуют властям страны принимать в отношении проблемных банков. Однако источники «АП», знакомые с ситуацией говорят, что речь идет об отзыве лицензий у вышеназванных банков и их ликвидации.

Эксперты с Фондом солидарны

Специалисты согласны с предложениями об отзыве лицензии у проблемных банков, но одной только этой мерой невозможно оздоровить банковскую систему и наладить эффективное финансовое посредничество в стране.

- С учетом уязвимости и нестабильности всей нашей банковской системы спасение проблемных банков - дело затратное и абсолютно бесполезное. И «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» получили солидную помощь, но это не помогло. Связывали некие надежды с иностранными инвесторами - потерпели фиаско. Массовое сокращение сотрудников тоже ничего не изменило. Поэтому в данном случае ничего, кроме как отозвать у них лицензии, не остаётся, - считает экономист Али Ализод. – Правда, эта мера будет иметь серьезные последствия, это удар по имиджу банка, как социально-экономического института, удар по клиентам, удар по конкуренции, - пояснил он.

Специалист отметил, что для минимизации рисков при ликвидации этих банков, НБТ, как надзорный и регулирующий орган, должен взять на себя часть ответственности, «…в первую очередь перед вкладчиками, чтобы вернуть доверие хотя бы части из них», - советует Ализод.

Эксперт в области финансов Уткир Умаров говорит, что властям придется делать трудный выбор, ликвидировать или оставить все как есть.

Эксперт: За оба варианта придется платить высокую цену и разница между ними лишь в том кто платит эту цену. В первом случае вкладчики и кредиторы, а во втором бюджет, точнее налогоплательщики. Первый вариант может быть более болезненным с социальной точки зрения, тут простые граждане могут потерять сбережения. Но в то же время, нельзя оставить все как есть.

По его мнению, с экономической точки зрения эти банки все же следует ликвидировать.

- Тут не только вопрос хронического банкротства и вынужденных бюджетных вливаний, хотя это стоит больших денег, а главное - присутствие таких банков подрывает доверие к банковской системе, - пояснил Умаров.

Таким образом, специалист полагает, что ликвидация остается единственным выходом, а регулятору он советует смягчить её последствия посредством возврата вкладов (при ликвидации) в приоритетном порядке.

- Если будет необходимо, нужно направить на эти цели бюджетную поддержку, - рекомендует он.

Привлечение же проблемными банками иностранных инвестиций специалист считает априори невозможным.

- Никто не станет вкладывать в плохо управляемые банки, точнее банки – банкроты, - объяснил он.

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