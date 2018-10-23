Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана призвало граждан страны, находящихся в Сирии и Ираке в рядах террористических и экстремистских групп или обвиняемых в экстремизме, связаться с таджикскими правоохранительными органами.
Обращение УБОП МВД к тем, кто желает вернуться на родину, опубликовано в издании «Конун ва Чомеа» (Закон и Общество).
Подчеркивается, что связаться с МВД желающие могут по номеру +992 93 444 00 66 по «Вайбер», ИМО, «Вотсап» или «Вичат». При этом МВД обещает «гарантию личной защиты и информировании обратившегося гражданина по его обращению».
Это не первое обращение правоохранительных органов Таджикистана к гражданам страны, находящихся в третьих странах в рядах террористических и экстремистских организаций.
В сентябре текущего года МВД сообщило о добровольном возвращении на родину с покаянием четверых граждан, объявленных ранее в розыск по подозрению в экстремизме.
Тогда отмечалось, что добровольное возвращение данных лиц на родину стало возможным благодаря проведению ряда встреч и бесед с семьями подозреваемых.
Между тем в пресс-центре МВД Таджикистана «АП» сообщили о том, что если у граждан, намеренных вернуться на Родину из зон вооруженных конфликтов с покаянием, нет средств для возвращения, они также могут обратиться в органы внутренних дел республики.
«МВД постарается найти выход из сложившейся ситуации и выявить средства для возращения таких граждан», - подчеркнули в пресс-центре МВД Таджикистана.
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Ganj8 часов назад
«МВД постарается найти выход из сложившейся ситуации и выявить средства для возращения таких граждан», - подчеркнули в пресс-центре МВД Таджикистана.
Khotelos by znat "выявить средства" или "найти средства" для возращения таких граждан.
Спартак13 часов назад
Просите вернутся чтоб потом им бороду сбрит так?! Почему до сих пор не даете разрешение получит паспорт с бородой или в хиджабе и этим ущемляете прав граждан?! Разве те которые боятся Аллаха террористы?! А ведь именно из-за таких запретов многие стали боевиками. Задумайтесь!