Состоялись ответные матчи полуфинала Кубка Таджикистана по футболу, по итогам которых в финал вышли команды «Истиклол» (Душанбе) и «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде).

21 октября состоялись ответные матчи ½ финала Кубка Таджикистана по футболу.

В Душанбе встречались две столичные команды – действующий чемпион страны - «Истиклол» и представитель первой лиги «Душанбе-83».

«Душанбе-83» дал бой чемпиону и был близок к тому, чтобы выйти в финал. Первая игра завершилась победой «Истиклола» со счетом 3:1. Ответный матч завершился победой «Душанбе-83».

На 36-й минуте игрок «Душанбе-83» Элчибек Рашидбеков открыл счет. Три минуты спустя ганский легионер команда Авуку Калеб забил в ворота «Истиклола» второй гол. В начале второго тайма истиклоловец Артем Барановский сумел забить ответный мяч, однако на 58-й минуте он же срезал мяч в свои ворота. На последних секундах игры Джахонгир Абдумуминов забил второй гол в ворота «Душанбе-83» и тем самым обеспечил выход своей команды в финал.

В другом полуфинальном поединке «Худжанд» на своем поле проиграл турсунзадевскому «Регар-ТадАЗу» – 1:2. В первом матче худжандцы в гостях обыграли «металлургов» с минимальным счетом 1:0. В ответной игре сильнее был уже «Регар-ТадАЗ». Хозяева открыли счет на 24-й минуте после точного удара Фархода Тохирова, однако удержать победное преимущество не смогли. На 44-й минуте защитник «Регара» Ойбек Абдугаффоров реализовал пенальти. А на 66-й минуте Амирджон Сафаров отправил второй мяч в ворота Алексея Матросова, который в итоге оказался победным для регарцев. За счет двух забитых мячей в гостях, в финал вышла команда из Турсунзаде.

Кубок Таджикистана по футболу — ежегодный футбольный турнир в Таджикистане, основанный в 1992 году.

Действующий обладатель Кубка Таджикистана — «Худжанд», который в четвёртый раз в своей истории стал обладателем данного кубка. Больше всех обладателем Кубка Таджикистана становился «Истиклол» — 6 раз.

Проводится под эгидой Футбольной лиги Таджикистана и Федерации футбола Таджикистана. На турнире могут принять участие футбольные клубы страны, участвующие в Высшей и Первой лиге чемпионата Таджикистана.

Действующий обладатель Кубка Таджикистана перед началом нового сезона играет с победителем (чемпионом) Высшей лиги Таджикистана в матче за Суперкубок Таджикистана. Если победителем Высшей лиги Таджикистана и обладателем Кубка Таджикистана становится одна и та же команда, то в матче за Суперкубок, вторым соперником станет клуб занявший второе место в Высшей лиге Таджикистана.