В международный «День ИТ-знаний» более 250 душанбинских школьников встретились с сотрудниками компании «МегаФон Таджикистан». Представители оператора рассказали о востребованных профессиях, современных технологиях связи и ответили на вопросы старшеклассников. Виртуальными участниками профориентационных уроков могли стать все желающие – благодаря онлайн-трансляции в социальной сети «ВКонтакте».

Международная акция «День ИТ-знаний» проводится Mail.Ru Group при поддержке Министерства просвещения России второй год подряд. Цели акции – информирование школьников о новых интернет-технологиях, содействие их стремлению к получению образования в сфере ИТ. В 2017-м в акции приняли участие 104 школ из 32 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В этом году «День ИТ-знаний» состоялся и в нашей республике.

Сотрудники компании «МегаФон Таджикистан» побывали в школах №№6, 14 и 15 города Душанбе и лицее филиала МГУ им. Ломоносова. Директор департамента инновационных сервисов и ИТ Курбонали Азизов рассказал ученикам старших классов о современных телеком-технологиях, перспективах работы в компании «МегаФон Таджикистан» и качествах, необходимых современному инженеру. В их числе – умение постоянно учиться: новые поколения связи появляются каждые несколько лет, и зачастую приходится иметь дело с оборудованием или программным обеспечением, которых в принципе не существовало, когда нынешние специалисты учились в вузах.

«Сегодня наши ученики узнали много полезного и увлекательного. А главное, школьникам, которые в будущем хотят работать в сфере ИТ, станет легче выбрать себе специальность и вообще определиться с профессией. Спасибо за увлекательный рассказ!» – поблагодарила гостей из «МегаФон Таджикистан» учитель информатики и программирования лицея филиала МГУ имени Ломоносава Аклимо Шозиеева.

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«Ребятам, которые сейчас сидят за школьными партами, еще только предстоит сделать правильный выбор профессии. Но мы считаем, что они должны думать не только о своем личном будущем, но и о будущем всей страны. Сейчас полным ходом идет построение цифровой экономики. Таким отраслям, как ИТ и телекоммуникации, нужны молодые талантливые кадры. Поэтому так важно рассказывать школьникам о перспективах работы в этих сферах. Уверен, что наша увлечённость профессией, теми глобальными проектами, которые сейчас идут в стране, передастся ребятам и поможет вырастить новое поколение выдающихся специалистов», – подводит итог акции Директор департамента инновационных сервисов и ИТ компании «МегаФон Таджикистан» Курбонали Азизов.

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