В международный «День ИТ-знаний» более 250 душанбинских школьников встретились с сотрудниками компании «МегаФон Таджикистан». Представители оператора рассказали о востребованных профессиях, современных технологиях связи и ответили на вопросы старшеклассников. Виртуальными участниками профориентационных уроков могли стать все желающие – благодаря онлайн-трансляции в социальной сети «ВКонтакте».
Международная акция «День ИТ-знаний» проводится Mail.Ru Group при поддержке Министерства просвещения России второй год подряд. Цели акции – информирование школьников о новых интернет-технологиях, содействие их стремлению к получению образования в сфере ИТ. В 2017-м в акции приняли участие 104 школ из 32 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В этом году «День ИТ-знаний» состоялся и в нашей республике.
Сотрудники компании «МегаФон Таджикистан» побывали в школах №№6, 14 и 15 города Душанбе и лицее филиала МГУ им. Ломоносова. Директор департамента инновационных сервисов и ИТ Курбонали Азизов рассказал ученикам старших классов о современных телеком-технологиях, перспективах работы в компании «МегаФон Таджикистан» и качествах, необходимых современному инженеру. В их числе – умение постоянно учиться: новые поколения связи появляются каждые несколько лет, и зачастую приходится иметь дело с оборудованием или программным обеспечением, которых в принципе не существовало, когда нынешние специалисты учились в вузах.
«Сегодня наши ученики узнали много полезного и увлекательного. А главное, школьникам, которые в будущем хотят работать в сфере ИТ, станет легче выбрать себе специальность и вообще определиться с профессией. Спасибо за увлекательный рассказ!» – поблагодарила гостей из «МегаФон Таджикистан» учитель информатики и программирования лицея филиала МГУ имени Ломоносава Аклимо Шозиеева.
«Ребятам, которые сейчас сидят за школьными партами, еще только предстоит сделать правильный выбор профессии. Но мы считаем, что они должны думать не только о своем личном будущем, но и о будущем всей страны. Сейчас полным ходом идет построение цифровой экономики. Таким отраслям, как ИТ и телекоммуникации, нужны молодые талантливые кадры. Поэтому так важно рассказывать школьникам о перспективах работы в этих сферах. Уверен, что наша увлечённость профессией, теми глобальными проектами, которые сейчас идут в стране, передастся ребятам и поможет вырастить новое поколение выдающихся специалистов», – подводит итог акции Директор департамента инновационных сервисов и ИТ компании «МегаФон Таджикистан» Курбонали Азизов.
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