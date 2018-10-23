Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана предлагает операторам мобильной связи определить свою позицию относительно конечной стоимости сим-карт.

Четыре мобильные операторы («Билайн», «Мегафон», «Вавилон», «Tcell»), а также Ассоциация операторов мобильной связи получили письма антимонопольного ведомства, в которых предлагается уже в начале этой недели предложить свои соображения по поводу установления конечной стоимости сим-карт, сообщил «АП» председатель Ассоциация Гафур Эркаев.

По его словам, соответствующее поручение Антимонопольная служба получила от Исполнительного аппарата президента страны.

Эркаев отметил, что адресаты после получения в конце прошлой недели писем обсудили свои действия.

«Мы считаем, что предоставить какой-то ответ по такому важному вопросу за такой короткий промежуток времени не реально. Мы должны проводить определенные анализы рынка и только после этого можем ответить что-то конкретное», - сказал он.

Глава Ассоциации подчеркнул, что подготовил и направил уже в Антимонопольную службу письмо, в котором он просит отложить срок ответа хотя бы до 1 ноября этого года. Ответ на свое письмо он пока не получил.

Эркаев считает, что с учетом уровня жизни и средних зарплат в стране стоимость сим-карты не должна превышать $10.

«Думаю, при установлении тех или иных тарифов мы должны исходить из реалий нашей жизни», - заключил он.

Напомним, летом этого года после нападения на иностранных туристов в Дангаринском районе МВД инициировало установление стоимости сим-карт в размере 1 тыс. сомони. Однако мобильным операторам удалось снизить предложенную цену до 250 сомони.

Согласно утвержденному тарифу, цена сим-карты в 250 сомони была выведена следующим образом: 215 сомони составляет стоимость подключения и 35 сомони является стоимостью минимального тарифа.

Мобильные компании отмечали, что вся сумма будет начисляться на счет компании, но затем с нее будут вычтены налоги. А выручка в обязательном порядке должна быть потрачена для усиления мер безопасности в компаниях.

Предполагалось, что продавать сим-карты за 250 сомони начнут с 1 сентября этого года.

Однако в конце августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания правительства распорядился воздержаться до 1 января будущего года от установления на сим-карты такой стоимости.

Президент поручил руководителю аппарата президента Озоде Рахмон тщательно изучить несколько вопросов, в частности: цены на сим-карты, вопрос использования одной сим-карты на одного человека и вопрос внедрения запрета на продажу карты детям до 14 лет.

Отметим, что сейчас сим-карты для несовершеннолетних детей родители могут оформить или на себя или на свидетельство о рождении своего ребенка. Возможно, последний вариант будет отменен.

В настоящее время стоимость подключения, то есть сим-карты, является бесплатным, платить нужно только за минимальный тариф, который составляет 20 сомони.

Согласно данным мобильных компаний себестоимость одной сим-карты, которые импортируются в Таджикистан, составляет 1,80 дирамов.