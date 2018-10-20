Центральная Азия богата на женщин, чьи имена навсегда стали страницами истории. Царицы, учёные, певицы, врачи, учителя - каждая из них оставила свой след. За их дела им будут благодарны не одну сотню лет. Предлагаем вспомнить женщин, которых можно по праву назвать гордостью Центральной Азии.

Томирис

Царица скифского племени массагетов (некоторые ученые называют их прародителями казахов, другие туркменов) известна тем, что от её руки пал прародитель персов царь Кир Великий.

Бопай

Супруга Абулхаира ханша Бопай отличалась глубоким, совсем не женским умом, сильным характером, определенной независимостью в суждениях и поступках, и в то же время врожденным политическим тактом. В разные годы Бопай-ханым пользовалась неизменным уважением у казахских старшин и имела иногда весьма сильное влияние на управление казахскими родами Младшего и Среднего жузов.

Надира

Узбекская поэтесса, классик кокандской (узбекской) литературы, дочь правителя Андижана, жена Умар-хана (Омара), правителя Коканда, поэта, покровителя поэтов и ученых. Наряду с Увайси и Махзуной, является представительницей кокандской женской поэзии.

Курманджан Датка

Одна из первых женщин на Востоке, ставших царицей. Во времена её правления стояла дилемма, быть или не быть кыргызскому народу. В те трудные для народа времена царица пожертвовала сыном, и спасла целый народ от геноцида. Это самый драматический и самый трагический факт в истории кыргызов. Она сумела оставить заметный след не только на политическом поприще, умело управляя подвластным ей народом на протяжении более полувека, но и в творчестве, сочиняя прекрасные стихи под псевдонимом Зыйнат.

Назипа Кулжанова

Педагог-просветитель, этнограф, переводчик, первая казахская женщина-журналист. Автор книг «Дошкольное образование» и «Мать и дитя», изданных в 1923-1927 гг. Обе книги не теряют своей актуальности и сегодня.

Сайра Киизбаева

Народная артистка Киргизской ССР, народная артистка СССР, выдающаяся оперная певица, общественный деятель, педагог, профессор. Она первая, и пожалуй, до сих пор лучшая исполнительница ведущих партий национального, и мирового оперного репертуара на кыргызской сцене. Это Ажар и Чынар в музыкальной драме «Алтын кыз», Айчурек из одноименной оперы, Татьяна («Евгений Онегин»), Чио-Чио-сан, Каныкей («Манас»). Время, когда Киизбаева блистала на сцене, признано золотым веком кыргызской оперы.

Софья Хакимова

Советский ученый-медик. В возрасте 33 лет получила степень доктора медицинских наук (первая из таджичек), член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, член-корреспондент РАМН. Заслуженный деятель науки Таджикской ССР. Приобрела широкую известность в мире как крупнейший специалист в области акушерства и гинекологии, впервые в СССР создав лабораторию по генетике человека при первом душанбинском роддоме.

Токтогон Алтыбасарова

В годы Великой отечественной войны 16-летняя Токтогон стала матерью 150 детям из блокадного Ленинграда.

Когда началась война, всех мужчин из села, где жила Токтогон забрали на фронт. В 1941 году 16-летнюю девушку-комсорга назначают на должность председателя сельсовета. А год спустя из блокадного Ленинграда привезли 150 детей. Никто их них не погиб, все дожили до Победы.

Балжан Бультрикова

Первая женщина-министр иностранных дел Казахстана, первая в истории Казахстана женщина-дипломат, выступавшая с трибуны ООН.

Какиш Рыскулова

Первая женщина-хирург и первая женщина-академик в Центральной Азии. Автор многих научных работ и учебников. Какиш Рыскулова проводила масштабные исследования в области новых методов наложения швов, исследовала хирургию нервов и кровеносных сосудов. Её труды активно используются современным поколением медиков.

Хадича Сулайманова

Доктор юридических наук, министр юстиции УзбССР, председатель Верховного суда УзССР. Автор первого учебника уголовного права на узбекском языке.

Дильбар Абдурахманова

Первая женщина-дирижер не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. В репертуаре Дильбар Абдурахмановой более 60 оперных и балетных спектаклей, выступления на многих сценах мира, более полувека работы в театре имени Навои.

Малика Сабирова

Считается одной из величайших балерин XX века. Прима-балерина театра оперы и балета им. Садриддина Айни 1961-1982 гг., ученица Галины Улановой. После международного конкурса артистов балета в Москве в 1969 году Малика была признана балериной мирового класса. Она представляла балетное искусство Таджикистана по всему миру, в её честь устраивали приемы президенты и короли, премьер-министры и первые секретари, лорды и князья, мэры столиц и губернаторы.

Асель Сартбаева

Одна из первых всемирно признанных женщин-ученых из Центральной Азии. Она разработала способ покрытия вакцин кремнием, который позволяет сохранять медикаменты без охлаждения. Это важное для всего человечества открытие — в настоящее время большинство вакцин портятся или даже становятся токсичными, если хранить их вне холодильника.

Теперь её новаторская научная работа потенциально может спасти миллионы жизней по всему миру и позволит снизить стоимость вакцин, сделав их более доступными в развивающихся странах.

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