Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел сегодня кадровые назначения в антикоррупционном ведомстве и пограничных войсках страны.

Указом президента Сухроб Сафарзода назначен заместителем директора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служба главы государства.

Также указом главы государства Асомуддин Ахмедов назначен заместителем командующего погранвойсками Госкомитета национальной безопасности страны.

Кроме этого, распоряжениями президента Барно Саидвализода освобождена от должности начальника правового Управления Исполнительного аппарата президента РТ и назначена первым заместителем начальника Службы исполнения при правительстве РТ, Фирдавс Хаетзода также назначен заместителем начальника этой Службы, а Шерали Амиршоев стал начальником Госслужбы медицинской и социальной экспертизы министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

Шерали Амиршоев сменил Абдукарима Шехова, который освобожден от этой должности в связи со смертью.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus