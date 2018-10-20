Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб признал смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщает ВВС со ссылкой на телеканал Al-Ekhbariya.

К его смерти привела драка в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает государственное телевидение.

Исчезновение Хашкаджи привело к обострению отношений между Эр-Риядом, США и Турцией.

В связи с этим делом отправлены в отставку заместитель начальника разведки Ахмад аль-Асири и Сауд аль-Кахтани, старший помощник наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда.

Генпрокурор сообщил, что 18 саудовских подданных были задержаны в рамках этого расследования. Расследование продолжается.

Саудовская Аравия впервые признала, что журналист, пропавший после визита в консульства страны в Стамбуле, погиб.

В заявлении генпрокурора говорится, что между Хашкаджи и людьми, которые встречались с ним в консульстве, началась драка, которая привела к его смерти. Тело журналиста до сих пор не найдено.

Накануне стало известно, что турецкая полиция, расследующая обстоятельства исчезновения Хашкаджи, ищет его в лесу к северу от Стамбула и в сельской местности по соседству. В день исчезновения видели автомобили, выезжавшие из консульства в этом направлении.

Дело Хашкаджи

Хашкаджи, известный своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии и лично наследного принца, работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. 2 октября он вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. С тех пор его никто не видел.

Власти Турции провели следственные действия в консульстве и пришли к выводу, что журналист был убит. Сообщалось, что из Саудовской Аравии в Стамбул прилетели 15 агентов спецслужб.

Саудовские власти категорически отрицали причастность к делу Хашкаджи и заявляли, что журналист покинул здание консульства.

По данным лояльной правительству турецкой газеты Yeni Safak, у властей Турции есть несколько аудиозаписей, на которых слышно, как Хашкаджи пытали, прежде чем убить.

По информации издания, на аудиозаписи слышен голос консула Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Отайби, который обращается к предполагаемым убийцам Хашкаджи: "Сделайте это снаружи. Вы создадите мне проблемы".

Турецкое издание Middle East Eye со ссылкой на источник, который слышал аудиозапись, сообщало, что убийство заняло семь минут. Расчленять Хашкаджи якобы начали еще живым, вколов ему какой-то препарат, писала Yeni Safak.

Источники американской телекомпании CNN сообщали, что допрос имел целью заставить Хашкаджи вернуться в Саудовскую Аравию, но тот отказался, и тогда его убили. По данным CNN, в королевстве журналиста подозревали в связях с Катаром.

Газета Washington Post, где саудовский журналист регулярно печатал свои колонки, сообщала со ссылкой на источники в американской разведке, что саудовские чиновники получили приказ от наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда "заманить" Хашогги в Саудовскую Аравию и арестовать там.

В консульство Саудовской Аравии в Стамбуле Хашкаджи отправился за справкой о разводе с женой, оставшейся на родине, что было необходимо ему для заключения брака с гражданкой Турции. Саудовская сторона настаивает, что, получив консульские услуги, Хашогги покинул здание невредимым. Турецкая полиция считает, что его убили в дипломатическом учреждении.

Реакция США

Президент США Дональд Трамп пригрозил жестко наказать Саудовскую Аравию в том случае, если будет установлена вина властей в убийстве журналиста. Позже он смягчил свою риторику и выступил против поспешных обвинений в адрес Эр-Рияда.

На этой неделе в Эр-Рияд для переговоров с королем Саудовской Аравии и наследным принцем по поручению президента США прилетал госсекретарь Майк Помпео. Сам Трамп разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и наследным принцем. Те отрицали, что что-либо знают о судьбе журналиста.

После этого стало известно, что власти Саудовской Аравии начали расследование в отношении генконсула в Стамбуле Мухаммеда Утайби, который покинул Турцию после исчезновения журналиста.

США запросили аудиозапись, о которой сообщали турецкие СМИ, говорил Трамп. При этом он оговаривался, что не уверен в существовании такой записи. Он также назвал расследование со стороны Саудовской Аравии первым "большим шагом". По словам президента США, объяснения Саудовской Аравии заслуживают доверия.

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