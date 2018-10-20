На странице «Архитектура Душанбе» в Facebook появился макет будущего жилого комплекса, который будет построен на месте сносимого дома на пересечении улиц Айни и Лохути (в этом доме располагается магазин "Книжный мир").

Проект многоэтажного жилого дома разработан на основании решения председателя Душанбе Рустама Эмомали от 26 сентября 2018 года (№ 264).

Автором проекта является строительная компания ООО "Устувор-2011". Строительством займется ООО «Шахри зебои мо».

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Напомним, на первом этаже сносимого здания размещены магазины, в том числе «Книжный мир», на втором и третьем этажах расположены жилые квартиры.

Некоторые его жители не согласны с условиями, которые предлагаю взамен их квартир, и поэтому они обратились в городскую прокуратуру с протестом на снос дома. Они считают, что этот дом можно внести в список архитектурных ценностей Душанбе.

Здание было построено в середине 50-х годов. На первом его этаже тогда расположился магазин «Детский мир», а на верхних этажах – жилые помещения. В них в свое время жили известные таджикские политики, писатели, актеры, режиссеры, такие как первый таджикский генерал Мастибек Тошмухаммедов, народные артисты Тути Гаффорова, Маргарита Касымова, писатель Хабибулло Назаров и др.

В средине 80-х годов «Детский мир» был перенесен в район городского ЦУМа, а на его месте был открыт универмаг «Книжный мир».

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