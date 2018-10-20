Афганистан принял решение о временном закрытии КПП с Таджикистаном на время проведения выборов в парламент страны.

По данным начальника пресс-центра пограничных войск ГКНБ Мухаммада Улугходжаева, о временном закрытии границы их предупредила афганская сторона.

«В рамках двухстороннего сотрудничества они уведомили нас о временном закрытии границы. Поэтому сегодня КПП с Афганистаном будут закрыты», – отметил он.

Президент Афганистана Ашраф Гани в субботу в 7:00 дал старт голосованию на выборах депутатов Вулуси Джирга (нижняя палата парламента), сообщает Интерфакс.

Процесс голосования президентом Афганистана на одном из избирательных участках Кабула был показан в прямом эфире государственного телевидения.

Выборы начались в 32 провинциях Афганистана. По соображениям безопасности выборы в провинции Кандагар отложены на неделю.

По данным центральной избирательной комиссии, для участия в голосовании зарегистрированы более 8,8 млн граждан страны. Как ожидается, по всей стране в субботу будут открыты 5100 избирательных центров и порядка 20000 избирательных участков.

На 249 мест в парламенте претендуют более 2500 кандидатов.

Эти выборы откладывались три года из-за проблем с безопасностью. Всенародное голосование все же решено было провести, несмотря на то, что военно-политическая ситуация в стране за это время не улучшилась.

Так, 18 октября во время совещания по безопасности в Кандагаре были убиты губернатор провинции Залмай Виса, а также начальник региональной полиции Абдул Разик и руководитель управления национальной безопасности Абдул Мумин.

За время подготовки к выборам в парламент и региональные советы погибли 144 участника предвыборной кампании, еще 350 получили ранения. В результате террористических нападений были убиты 10 кандидатов в депутаты парламента и региональных советов. Тем не менее афганские власти заявили, что смогут на должном уровне обеспечить безопасность на 5100 избирательных участках в день голосования. Для этого будут привлечены порядка 50 тысяч местных силовиков, а также военнослужащие контингента НАТО, дислоцированного в Афганистане.

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