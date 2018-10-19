АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

21 октября - В "Душанбе-Молле" (Ашан) состоится встреча со знаменитым таджикским писателем и актером Хошимом Гадо. На встрече можно будет купить его книги с автографом

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ОКТЯБРЯ

2002 - Президент РТ Эмомали Рахмонов принял тогдашнего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

2009 - В Душанбе подписано Соглашение между правительством Республики Таджикистан и Евразийским банком развития (ЕАБР) об условиях пребывания Банка на территории РТ и открыто его представительство.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ОКТЯБРЯ

1921 года – родилась русскоязычная поэтесса Таджикистана Марианна Фофанова.

1929 года – родился доктор биологических наук, профессор Махмуд Исмоилов.

1934 года – родился ученый-фольклорист Нурулло Азимов.

1951 года – родился узбекский писатель Таджикистана Мафтун Чура

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 8-13 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -1+4, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 8-10 тепла.