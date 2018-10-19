АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- На молодежном чемпионате Азии-2018 в Индонезии сборная Таджикистана в группе «D» сыграет матч со сборной Китая. Начало в 17.00 (дшб)

– На кинофестивале «Дидор» день афганского кино и короткометражных лент из Беларусии, Ирана, Индии, России и др. А в 16.30 начнется официальная Церемония закрытия кинофестиваля.

- В Душанбе в главном зале Национальной библиотеки Таджикистана продолжит свою работу международный симпозиум, в память о выдающемся поэте и просветителе Мавлоно Джалолиддини Балхи.

- В The Place состоится вечер поэзии. Начало в 18.00

- В Будапеште стартует чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе. Таджикистан на этом чемпионате представит только один борец – легионер из Дагестана Гамид Джалилов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ОКТЯБРЯ

1936 – В Сталинабаде вступил в строй новый двухэтажный железнодорожный вокзал

2006 - Дан старт строительству тоннеля под перевалом Шар-Шар.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ОКТЯБРЯ

858-941 – родился основоположник таджикско-персидской классической литературы Абуабдулло Рудаки.

1924 – родилась доктор медицинских наук Саъдинисо Хакимова

1933 – родился заслуженный учитель СССР Иди Халифаев

1938 – родился поэт, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Бозор Собир

1950 – родился журналист Курбон Мадалиев.

1953 – родился философ Рустам Назаров

1959 – родился Герой Советского Союза Александр Мироненко.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -4+1, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.