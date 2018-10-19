Родителей задержанных вызвали в отдел милиции и составили протоколы, им грозит штраф.

В ходе рейда 18 октября сотрудники Службы предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи при МВД РТ в развлекательных центрах, интернет-кафе и салонах компьютерных игр задержали 25 несовершеннолетних и подростков, сообщает пресс-служба МВД.

«В ходе рейда были задержаны 10 совершеннолетних и 15 несовершеннолетних ребят. В отношении их родителей составлены протоколы и направлены в суд», - сообщает пресс-служба.

Напомним, что в ходе такого же рейда 9 октября на рынке по продаже мобильных телефонов в Душанбе были задержаны 17 учеников столичных школ.

Согласно закону «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «несовершеннолетним гражданам страны до 18-летнего возраста включительно строго запрещается с 18 часов до 6 часов утра посещать вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны».

За 2017 год в Таджикистане было составлено почти 16 тысяч протоколов в отношении родителей, нарушивших этот закон. Невнимательным родителям за безалаберность детей пришлось выплатить штрафы на общую сумму 1,3 млн. сомони.

Начальник милиции Душанбе бьет тревогу

Между тем, начальник столичной милиции Шариф Назарзода озабочен высоким уровнем преступности среди несовершеннолетних в Душанбе.

На встрече с руководителями общеобразовательных школ города, глава столичной милиции заявил, что, несмотря на проведение профилактических мероприятий, правонарушения, совершаемые столичными школьниками в текущем году, выросли в разы. Он обратил внимание директоров школ города на то, что большинство правонарушений совершаются несовершеннолетними под покровом ночи.

В столичную милицию за прошлый год и с января до сентября этого года попали почти 10 тыс. 400 несовершеннолетних. Более 6 тыс. из них – ученики столичных школ, остальные - приезжие из регионов страны.

Несовершеннолетних доставляли в отделы милиции за бродяжничество, попрошайничество, посещение развлекательных центров. Однако, попали в милицию и те, кто пытался заработать себе на хлеб путем мойки транспортных средств, работая грузчиком, или в качестве кондуктора в общественном транспорте.

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