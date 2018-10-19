Заместитель помощника Госсекретаря по Центральной Азии, печати и общественной дипломатии Эмилия А. Пума 23 октября возглавит делегацию из Соединенных Штатов Америки в Душанбе для проведения седьмых ежегодных двусторонних консультаций с правительством Таджикистана.

Совместно с Поверенным в делах посольства США Кевином Ковертом межведомственная делегация обсудит со своими таджикскими коллегами различные аспекты стратегических двусторонних отношений.

В числе подлежащих обсуждению тем - сотрудничество в борьбе с насильственным экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также содействие региональной взаимосвязи и экономическому росту, - сообщается на сайте посольства США в Таджикистане.

«Эти ежегодные двусторонние консультации являются тем самым всесторонним диалогом, который разделяют правительства двух стран. Это возможность подробно обсудить сотрудничество США и Таджикистана в истекшем году и определить будущие вопросы сотрудничества», - говорится в сообщении.

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