Сегодня в Керчи простились с 17 жертвами стрельбы в Политехническом колледже, попрощаться с убитыми на центральную площадь пришли сотни жителей города, сообщает ВВС.

На площади действовали особые меры безопасности: ограничено движение транспорта, работали спецслужбы. Центральная площадь была огорожена, всех пришедших досматривали, проверяли наличие оружия, взрывоопасных предметов. Работали кинологи.

В Керчи прощаются с погибшими Фото ТАСС

На площади из колонок играла "Lacrimosa" Моцарта. Над площадью на огромном экране - изображение горящей свечи на черном фоне и белые буквы: "Керчь 17.10.2018".

«Мы с вами»

Жители Душанбе с четверга несут цветы к посольству России в Таджикистане. Этим символическим жестом таджикский народ хочет сказать «Нет!» насилию и террору, и поддержать родственников погибших.

Ранее президент страны Эмомали Рахмон отправил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину.

На сегодняшний день известно, что в результате совершенного массового убийства в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, из которых 16 студентов, пять преподавателей и сам преступник, покончивший с собой. Еще около полсотни человек получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы. Семь из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

18-летний Владислав Росляков, совершивший зверский акт насилия, был учеником четвертого курса факультета «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» этого же колледжа. Войдя в здание, он начал в упор расстреливать учащихся, после взорвал взрывное устройство в столовой, а затем совершил самоубийство.

Примерно половина погибших во время нападения на колледж - несовершеннолетние Фото КЕРЧЬИНФО

Знакомый Рослякова рассказал РБК, что Владислав «очень ненавидел техникум из-за злых преподавателей, он намекал, что отомстит им», а канал НТВ со ссылкой на соседей Владислава сообщает, что с детства он отличался жестокостью – ловил котов и душил их веревкой.

Телеграм-канал Mash сообщает, что на прошлой неделе он купил оружие и 150 патронов, а по данным «Известия» в сентябре он получил официальное разрешение на хранение ружья 12 калибра.

Многие российские новостные агентства называют преступление Рослякова похожим на массовое убийство, совершенное в апреле 1999 года Эриком Харрисом в американской школе «Колумбайн», в результате которого погибли 38 человек. В частности, Росляков был одет в одежду и имел оружие, похожие на те, которые были у Харриса. По тому же сценарию Владислав расстрелял людей, подорвал бомбу, и покончил жизнь в библиотеке.



Жители Керчи несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу в 200 метрах от колледжа Фото КЕРЧЬИНФО

Откуда у студента деньги на оружие?

Владислав Росляков убил 21 человека при помощи самодельного взрывного устройства и ружья.

В Керченском стрелковом клубе "Дубровник" обучение при первичном получении лицензии на приобретение оружия стоит 6500 рублей. Впрочем, в этом клубе ВВС сказали, что Росляков там не тренировался.

Обязательный предварительный и периодический наркологический осмотр, который требуется для получения лицензии на оружие, в Керченском психоневрологическом диспансере стоит 1193 рубля. Еще около 30 рублей стоит сама справка "о не состоянии на учете в диспансере". Анализ на наличие в организме психотропных веществ стоит 868 рублей. Чтобы получить лицензию, Росляков должен был пройти как минимум все эти этапы и заплатить 2091 рубль.

Еще 2 тысячи рублей - пошлина на получение лицензии, которую необходимо заплатить в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии.

Получить лицензию на покупку оружия по закону невозможно без приобретения сейфа, поскольку храниться оно должно там. Обуховский из общества владельцев гражданского оружия отмечает, что самый простой сейф стоит не меньше 3 тысяч рублей.

Получается, что только процесс получения лицензии на покупку оружия стоил Рослякову больше 13,5 тыс. руб. Однако основные траты при подготовке преступления пришлись на само ружье.

Росляков приобрел турецкое помповое ружье Hatsan - об этом рассказал Пятому каналу директор оружейного магазина Анатолий Лунев. Ружье такой модели стоит около 20 тысяч рублей. Росляков также купил 150 патронов. Одна пачка на 10 патронов стоит 360 рублей - то есть на боеприпасы он потратил еще 5400 рублей.

В общей сложности Росляков потратил, по меньшей мере, 38 900 рублей на подготовку бойни в колледже.

Сам Владислав, по имеющейся информации, нигде не работал. Средняя стипендия в колледжах Крыма - примерно 500 рублей в месяц.

Мать Рослякова работала санитаркой в онкоцентре в Керчи, про работу отца Рослякова не сообщалось. По данным Росстата, средняя ежемесячная зарплата в Крыму в первом полугодии 2018 года составила 28,7 тысячи рублей.

Откуда у Рослякова появились деньги на получение лицензии и покупку оружия - неизвестно.

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