Международный форум предпринимательства, прошедший на этой неделе в Душанбе, продемонстрировал широкое признание потенциальной эффективности программы реформ, призванной обеспечить частный сектор достаточным пространством и защищённостью для его более динамичной деятельности, считает Ян-Петер Олтерс, постоянный представитель Всемирного банка в Республике Таджикистан.

С помощью этих реформ страна сможет восполнить оставшийся финансовый дефицит для амбициозных, потенциально преобразующих инвестиций в сектор энергетики путем расширения налоговой базы и роста доходной части бюджета от прямых налогов.

Молодое и растущее население республики сможет получить доступ к более качественным и хорошо оплачиваемым рабочим местам в более диверсифицированной экономике.

У банковского сектора Таджикистана, ослабленного из-за кризиса 2016 года, будет возможность укрепиться, чтобы выступить в качестве двигателя роста. Любой чёткий признак твердости убеждений и приверженности выполнить эти реформы, способен повысить уровень уверенности и доверия клиентов к банкам, что приведёт к росту банковских депозитов, снижению процентных ставок по кредитам и значительному спросу на кредитные продукты, что в свою очередь позволит увеличить инвестиции и ускорить темпы инноваций.

Таджикистан способен достичь всего этого в контексте устойчивой макро-фискальной структуры, разрешив предпринимателям и инвесторам в полной мере воспользоваться возможностями, появляющимися на крупных, доступных прямо сейчас, экспортных рынках в соседних странах Центральной, Южной, и Восточной Азии.

Преимуществом Таджикистана может стать то, что у республики не будет необходимости реструктурировать устаревшие, перегруженные и неконкурентоспособные предприятия. Вместо этого, Таджикистан сможет сосредоточиться на продвижении новых инвестиций с использованием самого современного оборудования, самых высоких стандартов и конкурентоспособных технологий. Однако, то, чего не хватает в настоящее время, это уверенности субъектов рынка в том, что Таджикистан действительно является предпочтительным местом для ведения бизнеса - местом, где можно создать предприятие, инвестировать в новые технологии, и в качестве конечной мотивации для любого субъекта частного бизнеса, получить прибыль.

Есть что улучшать

Для поддержки усилий в этом направлении, группа Всемирного банка предоставляет правительствам стран по всему миру важные аналитические ресурсы, чтобы помочь в процессе принятия решений по приоритетным направлениям реформ.

Ежегодный доклад «Ведение бизнеса» (Doing Business), новые результаты которого будут опубликованы в конце октября, рассматривает факторы, важные для предпринимателей - от соблюдения контрактов, до внешней торговли и уплаты налогов. В последние годы Таджикистан добился постепенного, но последовательного прогресса в отношении своего рейтинга, который учитывает 189 стран мира. В то же время общий рейтинг страны - 123 место, указывает на то, что есть необходимость в значительных улучшениях в нескольких важных областях делового климата и правовой и институциональной среды в Таджикистане.

Во время Ежегодных совещаний, состоявшихся в минувшие выходные в Индонезии, Группа Всемирного банка дополнила оценку всеобъемлющей среды, посредством внедрения «Индекса человеческого капитала», родственного документа обследования «Ведения бизнеса». Это попытка предоставить странам относительные сравнения и эталонные критерии для оценки их успеха в обеспечении максимальных возможностей для продуктивности следующего поколения ученых, предпринимателей, служащих и работников.

Результаты по Таджикистану, сопоставимые с такими странами как Никарагуа, Панама, Парагвай, бывшая югославская республика Македония, и Индонезия, показали, что Индекс человеческого капитала страны ниже среднего значения по региону, но выше среднего значения в группе стран с аналогичным уровнем дохода.

Среди полученных результатов, в отчёте показано, что производительность труда ребёнка, родившегося сегодня в Таджикистане, по достижении совершеннолетия составит 53 процента от потенциального уровня, который возможен при условии получения полного образования и полноценного здоровья. Ожидается, что в среднем, дети будут обучаться 10,8 лет до достижения 18-летнего возраста, но с учетом корректировки на качество образования, эта цифра эквивалентна лишь 7,7 годам обучения. Исследование опирается на опыт, который показывает, что здоровые, образованные дети будут способствовать инновациям и процветанию в будущем, таким образом, представляя собой самую эффективную инвестицию. Именно эта направленность инвестиций поможет молодежи Таджикистана быть готовыми конкурировать и преуспевать в быстро меняющемся мире.

Эти два обследования в совокупности, отражают тот факт, что доходы, будь то национальные или личные, приумножаются за счет совокупности капитала, инфраструктуры, оборудования, технологий, ресурсов, и рабочей силы, образование, навыки, опыт, и здоровья. Раскрытие потенциала по двум вышеназванным направлениям, и опора на предпринимательскую жилку, изобретательность и способности людей, позволят Таджикистану запустить благотворный цикл роста и развития, в рамках которого можно успешно решить накопленные проблемы и параллельно сформировать устойчивое будущее страны.

В настоящее время благоприятная внешняя среда указывает на то, что пришло время выполнить в полном объёме все реформы, повернуть заветный ключ и открыть двери в сторону социально-экономического развития и всеобщего процветания.

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