Деньги на организацию бесплатных, горячих обедов, а также медикаментов и продовольственных товаров для нуждающихся в Таджикистане, собирают, в том числе и с помощью смс-пожертвований обычных россиян, сообщается на сайте РПЦ.

Для запуска бесплатной столовой при Свято-Никольском кафедральном соборе в Душанбе здесь было подготовлено и оборудовано специальное помещение, для чего в рамках программы Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви было передано Душанбинской епархии 310 тысяч рублей (44,4 тысяч сомони).

Кроме того, Синодальный отдел дополнительно собрал 100 тысяч рублей (14,3 тысяч сомони): на эти деньги были закуплены продукты для горячего обеда и продовольственных наборов для людей, не имеющих возможности приехать в столовую.

На помощь могут рассчитывать люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - матери-одиночки, малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды. Такие люди смогут получать в столовой при храме регулярные обеды, состоящие из трех блюд.

Кроме того, Душанбинская епархия начала работу по новой программе адресной помощи соотечественникам в Таджикистане.

В каждой нуждающейся семье были уточнены актуальные нужды – среди них продукты, медикаменты, одежда, мебель и т.д. Кроме продуктовой помощи и медикаментов, зачастую нуждающимся гражданам в Таджикистане требуется восстановление своих полуразрушенных домов, большая часть которых находятся в аварийном состоянии. Запуск программы восстановления жилья начнется в ноябре этого года.

В 2019 году на территории храма планируется открытие общеобразовательной школы, она будет работать по светским образовательным стандартам.

«Мы сможем дать образование детям из малоимущих семей, детям, проживающим в отдаленных районах. Для их размещения мы открываем на территории храма интернат со спальными помещениями, столовой, полным набором санитарных удобств. Нам помогает в открытии интерната социальный отдел Московского Патриархата. Мы с ними сотрудничаем, и далее они будут выделять средства и на содержание этих детей», - отмечал в интервью «АП» Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим.

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим Asia-Plus

Душанбинская епархия последовала примеру РПЦ, разорвав связь с Константинополем

В Таджикистане у православных христиан шесть храмов: в Душанбе, Курган-тюбе, Турсунзаде, Худжанде, Бустоне, храм на территории 201-й российской военной базы, расквартированной в республике, а еще есть часовня в Нуреке.

После того, как Русская православная церковь прервала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, Душанбинская епархия также полностью разорвала связь с Константинополем.

Отныне православные РПЦ не смогут молиться в храмах Константинопольского патриархата в Стамбуле, Анталии, на Крите, на Родосе, а также на горе Афон. За отказ следовать запрету для духовенства предусмотрены наказания, мирянам потребуется покаяние на исповеди в непослушании Церкви.

Постоянными прихожанами душанбинского храма являются около 200-300 православных христиан, примерно от 20 до 50 в других православных церквях республики. Русскоязычных в Таджикистане по разным оценкам осталось около 20 тысяч человек.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus