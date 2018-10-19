Легионер из Дагестана Гамид Джалилов стал единственным спортсменом, кому предстоит выступить на чемпионате мира по борьбе под флагом Таджикистана.

В столице Венгрии Будапеште завтра, 20 октября стартует чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе.

На этом мировом первенстве примут участие 860 спортсменов с 114 стран мира, сообщает Национальный Олимпийский Комитет Таджикистана.

По информации Комитета, нашу страну на этом чемпионате представит только один борец – легионер из Дагестана Гамид Джалилов. Он будет выступать в весовой категории до 74 кг.

Причину того, что никто из остальных борцов сборной не примет участия в ЧМ-2018, НОК РТ не указывает.

Однако, по словам источника, близкого к этой организации, из-за слабой подготовительной работы, отсутствия полноценных регулярных сборов наши борцы не сумели показать хороший результат на чемпионате Азии и Азиатских Играх.

"По этой причине, было решено не подавать заявку на чемпионат мира, за исключением Гамида Джалилова", - сообщил достоверный источник.

В качестве арбитра на чемпионате выступит опытный специалист Хабибулло Нарзуллоев.

Помимо соревнований борцов, в Будапеште пройдет Конференция Международной федерации объединённых стилей борьбы (FILA), в котором примет участие генеральный секретарь Федерации вольной и греко-римской борьбы Шоди Бахромов.

Воспитанник школы борьбы Избербаша (Дагестан), 28-летний Гамид Джалилов тренируется под руководством заслуженного тренера России Магомеда Магомедова.

В Таджикистане его наставником является старший тренер сборной страны по вольной борьбе Абдурозик Олимов.

"Он уже несколько лет выступает за сборную Таджикистана на мировой арене, становился также призером и чемпионом Таджикистана. На квалификационном турнире в Монголии за олимпийскую путевку в Рио-2016 Гамид был ближе всех к выполнению задачи – в весе 74 кг он занял пятое место, в схватке за третье место уступил украинскому спортсмену Олегу Билоцеркивскому", - рассказывает Олимов.

Между тем в сентябре объединённый мир борьбы официально объявил хозяйку чемпионата мира 2019 года. Этим городом стала Астана (14-22 сентября).

Все участники этого чемпионата помимо медалей, получат возможность выиграть лицензии на Олимпиаду, которая в 2020 году состоится в Токио. Для этого им нужно будет в олимпийских весовых категориях занять места с первого по шестое. Если у кого-то это не получится, то после ЧМ их ждут ещё пять лицензионных стартов: четыре континентальных и один мировой.

Легионеры-борцы

Одна из самых ярких страниц истории спортивной борьбы суверенного Таджикистана связана с именем известного дагестанского борца Юсуфа Абдусаломова. На Олимпийских Играх – 2008 в Пекине он сумел завоевать серебряную медаль.

С переходом Абдусаломова на тренерскую деятельность, в сборную Таджикистана по борьбе был привлечен другой легионер - Залимхан Юсупов. Но три года назад он был уличен в применении допинга и был дисквалифицирован на четыре года.

Также в сборной Таджикистана по вольной борьбе выступали якутские борцы Тимур Темиров (65 кг) и Николай Ноев.

Абдурозик Олимов отметил, что теперь в составе сборной нашей республики только один легионер-вольник – Гамид Джалилов.

Медали таджикских спортсменов на чемпионатах мира и Азии

Международная федерация объединённых стилей борьбы (FILA) начала проводить совместный чемпионат мира для борцов различных стилей только лишь с 2005 года.

Занятно, что первый подобный турнир состоялся в Будапеште, и вот вновь сильнейшие борцы планеты поборются за медали первенства мира в венгерской столице.

Ниже приводим список завоеванных медалей таджикских спортсменов на чемпионатах Азии и мира.

Чемпионат мира. 2007 год. 17- 23 сентября. Баку (Азербайджан)

Серебро - Юсуф Абдусаломов (до 84 кг), вольная борьба

Чемпионат Азии. 2003 год. 5 - 8 июня. Нью-Дели (Индия)

Золото – Юсуф Абдусаломов (до 74 кг), серебро – Шамиль Алиев (до 84 кг), оба - вольная борьба

Чемпионат Азии. 2007 год. 8 - 13 мая. Бишкек (Киргизия)

Бронза – Муроджон Туйчиев (до 120 кг), греко-римская борьба

Чемпионат Азии. 2008 год. 18 - 23 марта. Чеджу (Республика Корея)

Бронза - Юсуф Абдусаломов (до 84 кг), вольная борьба

Чемпионат Азии. 2010 год. 12 - 16 мая. Нью-Дели, (Индия)

Бронза – Муроджон Туйчиев (до 120 кг), греко-римская борьба

Чемпионат Азии. 2012 год. 16 - 19 февраля. Куми (Республика Корея)

Бронза – Муроджон Туйчиев (до 120 кг), греко-римская борьба

Бронза - Юсуф Абдусаломов (до 84 кг), вольная борьба

Чемпионат Азии. 2013 год. 18 - 22 апреля. Нью-Дели (Индия)

Серебро - Искандари Рустам (до 96 кг), вольная борьба

Бронза - Комилджони Сафарали (84 кг), вольная борьба

Чемпионат Азии. 2014 год. 23 - 27 апреля. Астана (Казахстан)

Серебро - Сомиршо Вохидов (до 70 кг), вольная борьба

Бронза - Искандари Рустам (до 96 кг), вольная борьба

Серебро - Хусрав Облобердиев (66 кг), греко-римская борьба

Чемпионат Азии. 2015 год. 6 - 10 мая. Доха (Катар)

Бронза - Фарход Аннакулов (до 125 кг), вольная борьба

Бронза - Муроджон Туйчиев (до 120 кг), греко-римская борьба

Чемпионат Азии. 2016 год. 17 - 21 февраля. Бангкок (Таиланд)

Бронза - Азамат Суфиев (84 кг), вольная борьба

Чемпионат Азии. 2017 год. 10—14 мая. Нью-Дели (Индия)

Бронза - Бахтовар Хасанов (75 кг), греко-римская борьба.

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