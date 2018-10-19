Команда Jazza знакомит вас с очередным кулинарным творением. Шеф-повар пиццерии «Лахза» Умед Мирзоев делится рецептом приготовления пиццы «Стейк Стромболе».

Как это ни удивительно, но кухня США — это не только знаменитый фастфуд. В кухне американцев присутствуют разнообразные салаты из овощей, фруктов и их комбинаций. Овощи по умолчанию подаются в качестве гарнира к рыбе и мясу. Широкий ассортимент блюд американской кухни представлен в Pizza Cafe «Лахза».

Многие из этих яств родом из Филадельфии. Сложно сказать, какими являются традиционные блюда этого города, ведь со времен основания Филадельфии сюда стекались люди со всех уголков мира, привнося в местную кухню особенности кухни своей страны. Так, благодаря сильному влиянию итальянских эмигрантов, пицца в Америке получила огромную популярность. США стала некой «второй» родиной этого итальянского блюда.

Ну а сегодня жители и гости нашей столицы могут легко насладиться всем разнообразием американской кухни и аппетитными пиццами в Pizza Cafe «Лахза». Особой популярностью здесь пользуются Филли чизстейк и чизстейк Филадельфия. А рецептом своей любимой пиццы «Стейк Стромболе» прямо сейчас с вами поделится шеф-повар «Лахза» Умед Мирзоев.

Насладиться блюдами американской кухни в Pizza Cafe «Лахза» можно по адресу: г. Душанбе, Шотемур 42.

Тел. (+992) 93 166 3030

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