Президент Петр Порошенко уволил Виктора Никитюка с должности посла Украины в Таджикистане и Афганистане по совместительству. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Уволить Никитюка Виктора Олеговича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Таджикистан и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Афганистан по совместительству», - говорится в документе.

Причины увольнения не сообщаются.

«Куда Родина пошлет – туда и поеду»

Мы связались по телефону с Виктором Никитюком. Он отметил, что узнал о решении президента Украины относительно снятия с должности только сегодня.

"Новое назначение пока не получил и имя своего преемника не знаю", - отметил он.

На вопрос о том, известно ли ему, где он продолжит свою дипломатическую карьеру, он сответил: «Куда Родина пошлет – туда и поеду».

Виктор Никитюк был назначен послом в Таджикистан еще Виктором Януковичем - 30 августа 2012 года.

До него, с 2007 года, эту должность занимал Вячеслав Похвальский (с резиденцией в Ташкенте).

Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Украиной были установлены 24 апреля 1992 года.

С 1999 года в Киеве функционирует Торговое представительство Таджикистана, а с декабря 2010 года в столице Украины начало свою деятельность Посольство Республики Таджикистан.

Договоренность о взаимном открытии дипломатических представительств и культурных центров при них между Украиной и Таджикистаном была достигнута в ходе официального визита украинского президента Виктора Ющенко в Таджикистан в марте 2008 года.

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