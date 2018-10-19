Вместе со специалистами «Спитамен банка» мы составили для вас тест, который покажет вашу финансовую грамотность при получении кредитов.
Вместе со специалистами «Спитамен банка» мы составили для вас тест, который покажет вашу финансовую грамотность при получении кредитов.
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Гость из будущего3 часа назад
Получил 5. Но все равно кредиты в таджикских банках по 30% годовых брать не буду. Ищите других лохов, согласных работать на грабителей.
Честность4 часа назад
АП вы знаете что такое "финансовая грамотность"? это ваш тест правильно будет называть кредитную грамотность.