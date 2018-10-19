Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом в четверг вечером. В международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретил Шавкат Мирзиёев. Президенты пообщались вне протокола.

Все основные мероприятия визита состоятся сегодня, 19 октября, сообщает Подробно. уз.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества, практической реализации в рамках взаимовыгодного сотрудничества новых совместных проектов и программ в различных областях, обменяются мнениями по международным и региональным вопросам.

По итогам визита планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание двадцати двусторонних документов. Также предусмотрено заключение крупных инвестиционных договоров и торговых контрактов между ведущими компаниями и промышленными предприятиями Узбекистана и России.

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