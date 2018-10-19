Сенаторы Таджикистана по поручению спикера верхней палаты парламента республики Махмадсаида Убайдуллоева серьезно готовятся к обсуждению с Москвой вопросов, связанных с пребыванием таджикских трудовых мигрантов в России, необходимостью их пенсионного обеспечения со стороны работодателей.

Данный вопрос станет одним из ключевых в ходе намеченного на 24-26 октября в Москве межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества», сообщили «АП» в Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана.

Форум пройдет под руководством председателя Совета федерации Валентины Матвиенко и председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Махмадсаида Убайдуллоева.

Межпарламентский форум России и Таджикистана проводится регулярно раз в два года уже в течение 12 лет.

Таджикская сторона убеждена в том, что за это время форум проявил себя, как эффективный инструмент взаимодействия парламентов двух стран.

В ходе работы Форума планируется обсудить региональный аспект межпарламентского сотрудничества, развитие взаимодействия в различных отраслях экономики, развитие гуманитарного сотрудничества, вопросы аграрно-продовольственной политики. В рамках Форума состоятся также заседания межпарламентской Комиссии по сотрудничеству, «круглые столы».

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