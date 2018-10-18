Мы заканчиваем эту неделю выпусков историей Шарофбобо Мамадалиева из Самарканда, который решил в свои 80 лет заняться воспитанием подростающего поколения. Он не стал читать им мораль, а просто открыл бесплатную общественную библиотеку у себя дома.

Ожидалось, что посетители будут только из числа соседских детей, но вскоре к нему начали ходить даже взрослые из других, дальних махаллей. А еще, особо благодарные, даже начали пополнять библиотеку дедушки новыми книгами.

Сейчас у него более 2000 книг. Из мировой художественной литературы здесь можно найти, к примеру, рассказы Жюля Верна, Даниеля Дефо, Пушкина, Лермонтова, Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова и многих других.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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