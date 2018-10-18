Дебош в стиле российских футболистов Кокорина и Мамаева имеет место во всех видах спорта и в любых странах, в том числе и в Таджикистане, но из-за того, что наших спортсменов мало знают в обществе, зачастую их выходки остаются вне пределов внимания общественности.

Футболисты Таджикистана на улице ведут себя более-менее благонравно. Тому есть несколько причин.

Во-первых, они не могут хвалиться такими успехами, как россияне, соответственно, среди наших спортсменов «звездная болезнь» встречается редко.

Хулиганство, драки, мат случаются, но в рамках игры.

Вне стадиона, где-то в городе, какой-то спортсмен, поступил так же как Кокорин и Мамаев, их задержала милиция - явление в нашей стране немыслимое. Но если и были какие-то случаи, то такие новости пропускаются мимо ушей общественности из-за безвестности спортсмена.

За футболистами в Таджикистане следят внимательно. Если он отличился неспортивным поведением на поле, его сразу вынесут на обсуждение в соцсетях.

Республика маленькая, нет возможности увернуться, их сразу ставят на место.

Самых заядлых футбольных хулиганов наказывает Федерация футбола, при которой существует специальный дисциплинарный комитет, они могут оштрафовать, отстранить, или даже дисквалифицировать на длительные сроки.

Драка в Регаре архивное фото

Кого уже наказали?

Летом этого года за избиение судьи игрок команды «Хулбук» Юсуф Зоиров был дисквалифицирован сроком на один год, и оштрафован на 1250 сомони.

Именно за такое поведение игроки «Саройкамара» Хуршед Ямаков и Иброхим Мухтоджзода получили годичную дисквалификацию с денежным штрафом, а их коллегу Махмадшарифа Рахматова отстранили на 10 матчей.

Футболист «Равшана» Тохири Бахром в этом году был дисквалифицирован на 3 матча, и оштрафован на 250 сомони из-за плевка в судью.

В 2013 году тренер Республиканской школы высшего спортивного мастерства (РШВСМ) Косим Гафуров, игроки Далер Ёдгоров и Эхсон Паллаев применили физическую силу по отношению к арбитру: они избили его после матча. В итоге тренера выгнали на полтора года из футбола, одного из игроков - на один год, другого – на полгода.

А это массовая драка на стадионе в Истаравшане в 2012 году: матч "Истаравшан" против столичного "Энергетика" был прекращен на 81-й минуте при счете 1:1 из-за массовых беспорядков на поле. Обе команды тогда были оштрафованы на 5 тысяч сомони.

Драки на поле - не редкость

Кстати, по свидетельствам очевидцев, буквально вчера, в полуфинальном матче Кубка Таджикистана в Турсунзаде на поле возникла драка между игроками команд "Регар-Тадаз" и "Худжанд": регарские футболисты были недовольны поражением.

А в марте нынешнего года в заключительном туре отборочного раунда Кубка Азии-2019 на матче в Маниле сборная Таджикистана проиграла футболистам Филиппин со счетом 1:2 и выбыла из дальнейшей борьбы в отборе Кубка Азии.

Раздосадованные обидной неудачей игроки сборной Таджикистана устроили драку с филиппинцами: под конец матча игроки на поле пошли в рукопашную. Драка продолжалась несколько минут - судье удалось усмирять их и показать несколько красных карточек, сообщали СМИ.

Кстати, после того матча главный тренер сборной Таджикистана Хаким Фузайлов подал в отставку.

Неспортивное поведение бывает и не в футболе

Лидер таджикского дзюдо Комроншох Устопириён в прошлом году тоже поплатился за неспортивное поведение. Он был отстранен от участия во всех состязаниях внутри Таджикистана на два года за окорбление болельщиков.

В Душанбе весной прошлого года на состязаниях по национальной борьбе в финале в весовой категории свыше 80 кг победу присудили Саиджалолу Саидову, а Комроншох Устопириён занял второе место. Раздосадованный своим поражением Устопириён показал публике неприличные жесты.

Свидетелями неспортивного поведения и неприличных жестов известного спортсмена стали не только любители спорта, но и десятки тысяч телезрителей - соревнования транслировались в прямом эфире на телеканале «Варзиш» («Спорт»).

Потом стало известно, что Устопириёна спровоцировали сами болельщики, оскорбляя его во время выступления.

Однако спортсмен позже все же принес извинения за неподобающее поведение.

«Во время церемонии награждения победителей несколько болельщиков нецензурными словами провоцировали меня на агрессию, я не стерпел и ответил им. Я понимаю, что поступил неправильно, и прошу дорогих соотечественников меня простить», - извинился тогда Устопириён.

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