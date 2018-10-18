Совместная узбекско-германская компания «JV MAN Auto-Uzbekistan» поставит в Таджикистан 14 самосвалов марки MAN, сообщает пресс-служба АК «Узавтосаноат».

Отмечается, что «JV MAN Auto-Uzbekistan» заключила с таджикской компанией «Экспериментальный механический завод» контракт на поставку 14 единиц самосвалов MAN TGS 41.400 8x4 BB на сумму около $1,5 млн.

«Данные автомобили-самосвалы имеют объемом кузова 20 м3 с задней разгрузкой, грузоподъемностью 28 тонн для перевозки инертных материалов (грунт, щебень, песок, гравий, асфальтобетон и т.п.), кроме скальных пород и крупнокусковых материалов. Они также оснащены мощными экономичными двигателями D20 с современной системой подачи топлива Common Rail, 16-ступенчатой механической коробкой передач, усиленной рессорной подвеской, барабанными тормозами с ABS, электронными системами контроля и комфортабельной дневной кабиной», - говорится в сообщении.

В «Узавтосаноат» подчеркивают, что на сегодняшний день уже было отгружено 11 единиц на сумму около 1,2 млн.

Отметим, что компания в марте этого года во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан СП «JV MAN Auto-Uzbekistan» заключила с таджикской компанией «Глобал Лизинг» соглашение на поставку грузовых автомобилей. В соответствии с подписанным документом, узбекско-германская компания в течение 2018 года должна была поставить в Таджикистана грузовиков на общую сумму $5 млн.

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