В Таджикистане задумались над созданием Фонда по привлечению инвестиций зарубежных соотечественников. Эта идея прозвучала 16 октября в Душанбе на конференции по привлечению инвестиций зарубежных соотечественников в таджикскую экономику. Пока это только идея, которая требует проработки, но, возможно, вскоре она будет воплощена в жизнь.
"Идея заключается в том, что многие наши зарубежные соотечественники располагают возможностями инвестировать в экономику своей родины. А Таджикистан, в свою очередь, нуждается в финансовых ресурсах для реализации множества проектов", - отметил «АП» глава Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте Таджикистана Шараф Шерализода.
По его словам, это пока всего лишь идея, которая рассматривается, и на данный момент слишком рано говорить что-то конкретное.
«Необходимо до конца все обдумать, чтобы потом с конкретным предложением выйти на руководство страны, - отметил он. - В первую очередь, нужно разработать механизм привлечения инвестиций соотечественников, и эффективного использования этих средств».
«Нужно также продумать то, какую выгоду, преференции при вложении своих средств получат инвесторы – мигранты», - заявил он.
В целом, считает глава Совета, от создания такого Фонда инвесторы получали бы прибыль, а республика получала бы выгоду от открытия новых рабочих мест и роста государственных доходов.
«Наша идея основана на мировой практике, на опыте таких стран, как Армения, Филиппины и другие», - добавил Шерализода.
Потенциальные инвесторы
Таджикистанцы стали покидать родину с началом гражданского противостояния в республике в начале 90-х годов. В основном граждане Таджикистана в поисках более достойной работы уезжают в Россию.
Согласно данным Главного управления МВД России по миграции, в 2017 году было поставлено на учет 2,1 млн. граждан Таджикистана. В частности, около 937 тыс. указали целью своего визита «работу». Из них почти 440 тыс. человек смогли получить разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности.
Доля официально работающих граждан Таджикистана в общей численности занятых в экономике России в 2017 году составила 0,6%, а их вклад в ВВП России - 550 млрд. рублей.
С учетом нелегально работающих таджикских трудовых мигрантов эти цифры увеличиваются более чем в два раза – 1,3% и 1,2 трлн. рублей, соответственно.
Среди мигрирующих из Таджикистана людей находятся также высококвалифицированные специалисты и ученые. Так, в 2017 году в России работало около 340 высококвалифицированных специалистов из Таджикистана.
В Россию за последние 10 лет выехали 230 кандидатов и докторов наук из Таджикистана.
Многие таджикские поданные впоследствии получают российское гражданство. Численность таких людей за последние 2,5 года составила около 68,4 тыс. человек.
Объем частных денежных переводов из России в Таджикистан в 2017 году составил около $2,6 млрд., что равняется 37% прошлогоднего ВВП Таджикистана.
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Буратино2 часа назад
Все тщательно ищут Буратино. А доктора не пытались вызвать? Желательно сразу психиатра! Хотя на этой стадии и вряд ли можно уже помочь.
Таджик3 часа назад
Дорогу строите на деньги китайцев. Зарабатывает кто то (IRS).А кредиты отдавать народу
Таджик3 часа назад
Не один мигрант не согласиться отдать своих денег на экономику ТЧК. Потому что нет гарантии. Привлечете инвесторов а построенные инфраструктуры перейдут на руки родственникам чиновников. Для Рогуна тоже все хором скинулись и где отчеты перед акционерами? Мигранты и так живут тяжело. Так что отставьте их в покое.
Гость из будущего4 часа назад
Опоздали. Если 4-5 лет назад эта идея наверняка сработала бы, то сейчас, особенно после многочисленных случаев обмана банками своих вкладчиков, никто больше не верит государственным органам.
Кстати в Таджикистане нет подданных. У нас только граждане.
Гость4 часа назад
Не пишите чушь. Если работают нелегально, то ничего и не платится. А если легально, то платят как положено по законам тех стран, где работают. Выиу себя по сусекам скорбите. У вас вся страна работает нелегально. Рынки, сдача квартир. Просто колоссальные деньги крутятся. Воровство Эл/энергии, воды и т.д. Один бензиновый бизнес чего стоит. Вы не складывайте все яйца в одну корзину, а и про бюджет страны не забывайте