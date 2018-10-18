Художник Бэнкси опубликовал новый видеоролик про уничтожение своей картины «Девочка с шаром» на аукционе Sothebyʼs в Лондоне 5 октября.

Ссылка на так называемую «режиссерскую версию» (directorʼs cut) видео появилась в инстаграме Бэнкси, который считается единственной верифицированной страницей анонимного художника в социальных сетях, передает Медуза.

Подпись к посту гласит: «Некоторые считают, что она на самом деле не была уничтожена. Была. Некоторые считают, что аукционный дом был со мной заодно. Не был».

Ранее Бэнкси уже публиковал в инстаграме короткое видео с рассказом о том, как специально встроил в картину «Девочка с шаром» шредер для того, чтобы уничтожить ее в случае продажи на аукционе.

В расширенной версии ролика показано, как некто, снимающий торги на аукционе Sothebyʼs от первого лица, сразу после продажи картины нажимает кнопку устройства, приводящего в действие шредер. В момент, когда в зале начинает звучать сирена, а картина — самоуничтожаться, видно, что руководство аукционного дома, как и участники торгов, пребывают в замешательстве.

Шредер успел разрезать только половину холста, после чего охранники вынесли картину из зала. В конце видео Бэнкси демонстрирует, что ранее на репетициях уничтожения картины шредер всегда работал исправно.

Картина «Девочка с шаром» была приобретена неназванным коллекционером из Европы за миллион фунтов стерлингов. Покупательница полотна заявила, что не станет отказываться от уничтоженной картины, и оставила сделку в силе. Сейчас новое произведение искусства получило название «Любовь в мусорной корзине».

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