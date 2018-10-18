Телеканалы «Варзиш» и «Футбол» покажут в прямом эфире все матчи с участием молодежной сборной Таджикистана по футболу (U-19) на чемпионате Азии-2018 в Индонезии.

Свой стартовый матч на азиатском первенстве таджикская сборная проведёт в субботу, 20 октября. Соперниками подопечных Мубина Эргашева будут сверстники из Китая.

Во втором туре во вторник, 23 октября, «молодежка» Таджикистана сыграет против сборной Малайзии. А в заключительном туре группового этапа в пятницу, 26 октября, наши футболисты сразятся с командой Саудовской Аравии.

Все матчи с участием молодежной сборной Таджикистана пройдут на стадионе «Патриот Цандрабага» в индонезийском городе Бекаси и будут начинаться в 17:00 часов по душанбинскому времени.

По итогам группового этапа чемпионата Азии-2018 по две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали и образуют четвертьфинальные пары. В случае выхода в следующий раунд в четвертьфинале молодежная сборная Таджикистана сыграет с одной из команд из группы «С» – Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией или Иорданией.

Четыре лучшие команды чемпионата Азии-2018 в Индонезии получат путевки на чемпионат мира (U-20), который в следующем году пройдет в Польше.

Напомним, Эмомали Рахмон 11 октября принял игроков юношеской сборной Таджикистана по футболу (U-16) и их наставников, которые вернулись на Родину вице-чемпионами Азии.

Президент отметил, что их серебренные медали, завоеванные на чемпионате континента, "крупное достижение таджикского футбола" и выделил каждому футболисту по 20 тыс. сомони.

Для юношеской сборной Таджикистана серебро чемпионата Азии-2018 в Малайзии является самым лучшим достижением команды в ее истории – до этого она лишь дважды участвовала на азиатских первенствах (2006 и 2010 годах), но лишь однажды 12 лет назад в 2006 году в Сингапуре смогла занять призовое, третье место.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus