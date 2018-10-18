Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о снятии барьеров, препятствующих продвижению экспорта фруктов и овощей на внешние рынки. Он распорядился создать в стране Ассоциацию экспортеров плодоовощной продукции и наделил персональной ответственностью за воспрепятствование экспорту председателя Совета министров Каракалпакстана, хокимов (глав администраций) областей, районов и городов и руководителей территориальных подразделений госорганов, передает Uza-uz.

Ассоциация объединит экспортеров и производителей, министерство внешней торговли будет координировать их деятельность и помогать выходить на новые рынки сбыта. «Плодоовощное» постановление Мирзиёева либерализовало их деятельность и освободило от ряда ограничений. Бизнесмены, выращивающие овощи и фрукты, могут сами возводить на земельных участках конструкции для орошения, заготовки и хранению продукции в местах ее производства. Им не нужна лицензия на оптовую торговлю.

Плодоовощная продукция не досматривается таможенниками, за исключением случаев выявления признаков риска нарушения таможенного законодательства. Ответственность за достоверность сведений в документах несет экспортер.

Из постановления следует, что юридические лица – экспортеры плодоовощной продукции имеют право отправлять ее за рубеж ее без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков. Недобросовестных экспортеров будут вносить в специальный реестр и требовать с них 100% предоплату.

Ежемесячно экспортерам будут предоставляться результаты анализа и прогнозов по основным рынкам сбыта, сведения об изменении конъюнктуры цен, объемах отгрузки и технических требований при импорте. До 1 марта 2019 года поручено разработать и запустить в интернете информационный портал экспортеров плодоовощной продукции, интегрированный с электронной торговой площадкой TradeUzbekistan.com, информационными системами государственных налогового и таможенного комитетов. Там будут содержаться данные о производителях и экспортерах, потенциальных импортерах, видах и объемах продукции, поставщиках саженцев, семян и удобрений.

Министерство внешней торговли совместно с МИД должны до 1 января 2019 года провести переговоры с иностранными компаниями и разработать пилотный проект по созданию в республике и за рубежом торговых площадок с современными транспортно-логистическими комплексами (хабами) для реализации узбекской плодоовощной продукции.

Компании «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана») поручено до 1 января 2019 года пересмотреть тарифы на перевозку плодоовощной продукции, упростить услуги при отгрузке и загрузке, ускорить сам процесс доставки и оснастить места временного хранения современным холодильным оборудованием и сканирующими устройствами.

Правительство до 1 января 2019 года должно рассмотреть вопрос о создании в приграничных районах специальных зон для экспортеров плодоовощной продукции с современной производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной, социальной инфраструктурой, а также услугами логистики и оформления необходимых документов для осуществления экспорта плодоовощной продукции по принципу «одно окно».

Плодоовощная продукция является одной из важных статей экспорта Узбекистана. С начала 2018 года Узбекистан нарастил ее экспорт и к концу года рассчитывает получить от него $2 млрд. Лидером по закупкам остался Казахстан, а на второе место вышел Афганистан, опередив Россию. Среди стран, наиболее активно закупающих узбекские фрукты и овощи, — Вьетнам, Китай, Турция, Киргизия, Пакистан и Иран. В 2018 году власти Узбекистана решили отказаться от посева хлопка-сырца и зерновых культур на площади около 100 тысяч гектаров и произвести вместо этого дополнительно 8,235 млн тонн плодоовощной продукции.

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