При ТВ «Кулоб» в городе Куляб запустили первое радио в регионе. Оно открыто при поддержке правительства страны и госкомитета по телевидению и радио.

Первый эфир «Радио Кулоб» на волне 101 состоялся 14 октября.

«На сегодня радио охватывает город Куляб и часть Восейского района. В дальнейшем мы намерены охватить всю Хатлонскую область», - сообщил «АП» директор «ТВ-Кулоб» Сафарали Эргашев.

По его словам, сейчас на радио работает три журналиста, а с нового года штат сотрудников будет увеличен.

«Пока в радиоэфире звучат новости, а также культурно-просветительские программы и музыка. В дальнейшем мы будем развивать сетку вещания», - сказал Эргашев.

На сегодня в регионе работают республиканские радио «Садои Душанбе» и «Радио Точикистон», другие таджикские радиостанции поймать сложно – радио «Кулоб» первое местное.

Информационную пустоту радио и ТВ эфира области в приграничных районах Хатлона также заполняют телерадиоканалы соседних стран.

ТВ-Кулоб было организовано в 1992 году, как частное телевидение, а в 2002 году перешло на баланс Гостелерадио страны. Сегодня там работают до 70 сотрудников.

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