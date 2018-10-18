Мексиканский боксер Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, по которому спортсмен гарантированно заработает 365 миллионов долларов, сообщает The Guardian

Контракт предусматривает проведение 11 боев в течение пяти ближайших лет.

До этого мексиканец выступал на телеканале HBO, который, однако, отказался от показа профессионального бокса. Переход Альвареса на DAZN означает, что в США его бои сможет посмотреть большее количество зрителей, поскольку на НВО бои мексиканца проходили по системе платных трансляций PPV.

Первый бой «Канело», который будет показан DAZN, назначен на 15 декабря с чемпионом WBA во втором среднем весе Роки Филдингом.

Предыдущим самым крупным контрактом в истории спорта было соглашение между бейсболистом Джанкарло Стэнтоном и клубом МЛБ «Майами Марлинз». В 2014 году Стэнтон продлил контракт с «Майами» на 13 лет за 325 миллионов долларов.

Сауль Альварес мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в первой средней и в средней весовых категориях. Чемпион мира по версии WBC (2011—2013), WBA (2013), The Ring (2013) и WBO (2016—2017) в первом среднем весе. Чемпион мира по версии WBC (2015—2016; 2018-н.в.), WBA (2018-н.в.), The Ring (2015—2018; 2018-н.в.) в среднем весе.

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