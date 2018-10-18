АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- На кинофестивале «Дидор» будут показаны фильмы из Грузии, Казахстана, Кыргызстана. С 12:00 до 14:00 будут показаны картины таджикских режиссеров - «Лайка» Самандара Набизода т и «Лицемерие» Мозаффара Шодиева. Все показы будут в столичном Доме Кино (бывший кинотеатр «Зебуниссо»).

- В Индонезии стартует молодёжный Чемпионат Азии по футболу. Сборная Таджикистана сыграет в группе «D» со сборной Китая (20 октября), Малайзии (23 октября) и Саудовской Аравии (26 октября).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ОКТЯБРЯ

1922 - Основана британская радиовещательная компания BBC.

1931 - Открылся первый Карамазарский съезд геологов по цветным и редким металлам.

1947 - С полигона Капустин Яр произведен первый в СССР запуск баллистической ракеты дальнего действия.

1996 - Завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы Душанбинского аэропорта.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 ОКТЯБРЯ

1918-1990 года – родился актер и режиссер, Заслуженный артист Таджикистана Саъдулло Каримов.

1939 – Родился поэт и переводчик Аслам Адхам.

1962 года – родился экс-директор директором Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией РТ Фаттох Гоиб

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 2-7 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 8-13 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 6-8 тепла.