Состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Таджикистана по футболу. Столичный «Истиклол» на своём поле победил «Душанбе-83», а «Худжанд» в гостях переиграл «Регар-ТадАЗ».

Сегодня, 17 октября, состоялись первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Таджикистана.

На Центральном республиканском стадионе встретились две столичные команды - «Истиклол» и «Душанбе-83». В столичном «дерби» верх взял более опытный «Истиклол», хотя победа далась действующему чемпиону нелегко.

Счет на 11-й минуте игры открыл узбекский легионер «Истиклола» Джахонгир Абдумуминов. Представитель первой лиги, команда «Душанбе-83» оправившись от быстрого гола, сумела организовать несколько острых выпадов, однако до гола дело так и не дошло.

Во втором тайме зрители стали свидетелями трех голов, забитых с пенальти. Сначала на 55-й минуте игры удвоил преимущество «Истиклола» Нозим Бободжонов. Понадобилось ровно 5 минут, чтобы «Душанбе-83» сократил разрыв. Отличился Элчибек Рашидбеков. Последнюю точку в этой встрече поставил Ахтам Назаров, эффектно, в стиле защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса забивший пенальти в ворота команды «Душанбе-83». Счет 3:1 и шансы на итоговый успех сохраняют обе дружины.

В другом полуфинальном матче в Турсунзаде встретились местный «Регар-ТадАЗ» и «Худжанд». В отличие от душанбинского «дерби» игра на стадионе «металлург» получилась тяжелой, напряженной. Единственный гол в этой встрече был забит гостями на 41-й минуте. Его автором стал форвард худжандцев Дилшод Бозоров. Северяне одержали важную гостевую победу, но для общего успеха один гол может оказаться недостаточным.

Ответные полуфинальные встречи Кубка страны пройдут в воскресенье, 21 октября.

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