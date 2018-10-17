«Никогда мы хорошо не жили, нечего было и начинать», - говорил писатель Василий Шукшин. Согласно статистике, уровень бедности в Таджикистане за последние 10 лет снизился на 24,3%, но на сегодняшний день все еще составляет почти 30%.
В честь отмечаемого сегодня международного дня борьбы за ликвидацию нищеты мы подготовили тест, который поможет понять, хорошо ли вы живете.
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ьугмуш2 часа назад
..... несерьезный тест........
Вроде по русски написано? Или рюску плёха знайт? Что за народонаселение пошло?......
normahmad2 часа назад
дурацкий тест - ничего не выявит
АП - у вас видимо кто то недавно научился тесты делать по интернету?
Дамир 4 часа назад
Кто, ответит, на все ваши вопросы, то он точно не будет читать ваше издание и даже жить в Таджикистане. Нормальный человек из Душанбе или другого города Таджикистана ходит обычно нормальном одежде из Турции или Китая и кушает шашлыки или пиццу.
Рустам4 часа назад
Вы достигли всего, о чём только можно мечтать и наверняка созрели для того, чтобы обратить свои взоры на тех, кому повезло меньше. Мужайтесь, к благотворительности рано или поздно приходят все уважающие себя владельцы приличных состояний.
Идиотский тест! Мои знания никак не приравнены моим доходам. У челвека с широким кругозором больше знаний и это совсем необязательно что он сказочно богат. И наоборот совсем не обязательно что богатое быдло имеет понятие о чем то, что предложено вашим тестом.
Гость Рустам4 часа назад
Абсолютно соглашусь. Тест 100©, но доходы далеки ...
vohid Рустам4 часа назад
Получил то же самое и чувства те же. Присоединяюсь к сказанному.