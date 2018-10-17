Нижняя палата парламента Таджикистана приняла проект закона «О залоге движимого имущества и регистрации обеспеченных обязательств». Новый документ после его одобрения верхней палатой парламента и подписания президентом заменит действующий закон «О залоге движимого имущества», принятый в 2005 году.

«Главное отличие нового закона заключается в том, что в него включена статья о Едином государственном реестре залоговых обязательств», - сообщили «АП» в парламенте страны.

По словам источника, регистрация залогов и ведения Единого государственного реестра залоговых обязательств в соответствии с новым законом будет осуществляться через Интернет-сети. Это, по словам источника, позволяет каждому получить желаемые сведения из Единого госреестра залоговых обязательств.

«Данные нововведения направлены на прозрачность регистрации залогов и ведения реестра», - отметил он.

Кроме того, подчеркнул источник, по действующему закону уполномоченным по регистрации залогов и ведению реестра является министерство юстиции.

«Новый же закон устанавливает, что уполномоченный орган будет определяться со стороны правительства республики», - добавил источник.

Порядок регистрации залогов

Порядок регистрации залогов и ведения Единого государственного реестра залоговых обязательств действует в Таджикистане с 2015 года.

Порядок регистрация залогов - процедура, установленная государством, которая осуществляется посредством составления Единого госреестра заложенного движимого имущества в письменном и электронном виде, с целью регулирования общественных отношений в сфере инвестирования, кредитования и исполнения обязательств, а также формирования свободного источника информации.

Единый государственный реестр залоговых обязательств охватывает выполнение следующих действий:

- принятие залоговых уведомлений о регистрации залога движимого имущества и введение информации о них в Единый государственный реестр;

- принятие залоговых уведомлений о поиске данных из Единого государственного реестра относительно физических и юридических лиц, имущества и обязательств;

- принятие залоговых уведомлений о внесении изменений в регистрацию залога движимого имущества и изменении данных в Едином государственном реестре;

- выдача подтверждений о регистрации залога движимого имущества, изменениях в регистрации и проведение поиска данных в Едином государственном реестре;

- выдача выписки из Единого государственного реестра.

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