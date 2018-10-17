Порядка 25% молодых людей призывного возраста не пойдут служить в вооруженные силы страны в связи с правом на отсрочку или освобождением от призыва. Мы узнали, какие категории граждан попадают под освобождение от призыва.

От призыва на военную службу освобождаются граждане:

А) признанные негодным или ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья;

Б) проходящие или прошедшие военную или альтернативную службу;

В) прошедшие военную службу в другом государстве;

Г) имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук.

Не может быть призван на военную службу гражданин, имеющий неснятую или непогашенную судимость за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления.

Право на освобождение от призыва на военную службу имеет гражданин:

- родной отец (мать) или брат (сестра) которого погиб (погибла) или умер (умерла) во время прохождения военной службы по призыву и в добровольном порядке на должностях сержантов, прапорщиков и офицеров или во время прохождения военных сборов;

- являющийся в семье единственным сыном (усыновленным).

Автоматически единственный сын не освобождается от армии. Чтобы оформить освобождение от призыва в ВС, необходимо пройти установленную законом процедуру. Подать заявление на имя председателя призывной комиссии. После вас вызовут на призывную комиссию, вы должны пройти ее, это и медицинская комиссия, после чего комиссия вынесет решение об освобождении вас от призыва на военную службу.

Под линейку становись!

Антропометрические данные, с которыми призывник не может служить в армии, определяются следующим образом:

- минимальный рост 149 см, максимальный 200 см. Также необходим соответствующий вес.

С весом не так просто. Он рассматривается только в контексте с ростом. Существует такой параметр как ИМТ (Индекс массы тела). Высчитать его не сложно.

Вот по этой формуле:

Пример: рост 180 см, вес 65 кг то 65/ (1.80*1.80) = 20.06. Диапазон ИМТ, с которым человек годен к службе, варьируется от 18.4 (недостаточность питания) до 39.9 (ожирение). То есть призывник с параметрами указанными в примере идет служить в вооруженные силы.

А вот при том же росте 1.80 метра, если призывник весит 110 кг, его ИМТ будет 40.4. В этом случае, только худеть, а потом идти служить. Так же при весе 50 кг и том же росте, ИМТ равен 18.36. Надо срочно поправляться!

Болезни, с которыми вас не должны взять в армию:

- Инфекционные и паразитарные заболевания

- Новообразования

- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

- Психические заболевания

- Болезни нервной системы

- Болезни глаза и его вспомогательных органов

- Болезни уха и сосцевидного отростка

- Болезни системы кровообращения

- Болезни органов дыхания

- Болезни органов пищеварения

- Болезни кожи и подкожной клетчатки

- Болезни костно-мышечной системы

- Болезни мочеполовой системы

- Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов

- Прочие болезни (нарушение речи, энурез)

Фото Asia-Plus Так провожали в армию в Согде - под благословение матерей призывники откусили кусочек лепёшки, которая будет храниться до их возвращения, как символ надежды на благополучное возвращение сыновей со службы

Есть ещё отсрочка

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:

а) признанным временно негодным к военной службе по состоянию здоровья - на срок до одного года;

б) занятым уходом за членом семьи, нуждающимся в посторонней помощи, и не находящимся на полном госсодержании при отсутствии других лиц, обязанных заботиться об указанном члене семьи. При этом нуждающимися в посторонней помощи и уходе считаются члены семьи, достигшие пенсионного возраста, или являющиеся инвалидами первой или второй групп, а также члены семьи, не достигшие 18 -летнего возраста;

в) имеющим ребенка, воспитываемого без матери;

г) имеющим двух и более детей;

д) мать которых, кроме них, имеет двух и более несовершеннолетних детей и воспитывает их без мужа;

е) в отношении которых возбуждено уголовное дело, либо отбывающим наказание по приговору суда.

А также, граждане:

- избранные депутатом - на срок депутатских полномочий;

- учащиеся образовательных учреждений среднего общего и среднего профессионального образования до получения полного общего образования, но не старше 21 года.

- обучающиеся на дневных отделениях учреждений высшего профессионального образования, на время их обучения;

- обучающиеся в аспирантуре, на время обучения;

- имеющие высшее педагогическое образование и постоянно работающие на педагогических должностях в средних общеобразовательных школах - на время такой работы, а также имеющие высшее медицинское образование, на период работы в государственных образовательных или медучреждениях, расположенных в сельской местности - на время такой работы;

- проходящие службу в органах внутренних дел, таможенных органах и имеющие специальное звание, установленное законодательством для сотрудников указанных органов - на время их службы в этих органах;

- являющиеся прокурорско-следственными работниками органов прокуратуры или работающие судьёй - на время работы в этих органах;

- работающие по окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования в аппаратах Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон, Маджлиси Оли и Исполнительном аппарате президента на должностях, перечень которых утверждается главой государства - на время работы в этих должностях.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus