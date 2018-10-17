Торжественная церемония открытия кинофестиваля «Дидор» прошла 16 октября в Душанбе в Государственном театре драмы им. Лахути, где собрались известные режиссеры, актеры и все те, кто любит кино. Знаменательно, что открылся фестиваль в День таджикского кино.

Очередной «Дидор», что в переводе с таджикского означает встреча, посвящен памяти выдающегося таджикского кинематографиста Тахира Сабирова, чьи фильмы будут продемонстрированы во все дни фестиваля.

С воспоминания об этом прекрасном режиссере и актере, подарившем нам «Смерть ростовщика», «Сыну пора жениться», «Сказки о Шахерезаде» и много других киношедевров, началась церемония открытия торжественного мероприятия, где отмечалось о роли кинематографа в воспитании и становлении общества.

«Кинофестиваль «Дидор» - это не просто понятие, - отметил в своем выступлении директор госучреждения «Таджикфильм» Носир Рахмон. - Это культурное мероприятие имеет большое значение в жизни страны, так как играет важную роль в развитии молодых кинематографистов и воспитывает в зрителях понимание истинного кино».

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На протяжении 14 лет, что проводится фестиваль «Дидор», с начала его организации по сегодняшний день грантовую поддержку ему оказывает Швейцарский офис по сотрудничеству.

Глава представительства в Таджикистане г-жа Валбургу Росс поздравила всех с Днем таджикского кино и отметила: «Фестиваль «Дидор» сегодня хорошо известен и признан на региональном и международном уровнях, что значительно способствует созданию позитивного образа Таджикистана».

Она поблагодарила за энтузиазм и профессионализм основателей фестиваля – председателя Союза кинематографистов Таджикистана Сафара Хакдодова и известного киноэксперта Садулло Рахимова.

«Каждый из нас в течение работы кинофестиваля может найти для себя что-то интересное», - подчеркнула она.

Еще одним из партнеров фестиваля является представительство Института Открытое общество - Фонд Содействия в Республике Таджикистан.

«Дидор» стал смотровой площадкой самых лучших фильмов, начиная со стран постсоветского пространства и заканчивая персоязычным и международным кино», - отметил председатель правления Института Открытое общество Фонд Содействия в РТ Алмаз Сайфутдинов.

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«Дидор» - смотровая площадка самых лучших фильмов

На фестивале будут показаны 70 короткометражных и полнометражных игровых фильмов кинорежиссеров из Афганистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана, Ирана, Монголии, России, Индии, Бангладеш, Латвии и Украины.

Специальным приглашенным гостем фестиваля стала известный таджикский режиссер Маргарита (Марворид) Касымова, которая приехала из Беларуси, где проживает последние 20 с лишним лет.

Маргарита Касымова на "Дидоре" в кругу коллег Asia-Plus

Международное жюри фестиваля - Питер Скарлет из США, Диана Ашимова из Казахстана и Дэниель Цюст из Швейцарии.

Кроме международного конкурса, на фестивале также будут продемонстрированы анимационные и художественные фильмы молодых таджикских режиссёров, в основном, дебютных работ студентов киношколы «Дидор».

Их фильмы будут оценивать художник по костюмам Манзура Ульджабаева, представитель научно-исследовательского института культуры Ирана Хасан Кариби и режиссер-аниматор Бахтиёр Каххаров.

Об уровне кинокартин, которые будут показаны на фестивале, высказал свое мнение профессор Садулло Рахимов. «Я с большим уважением отношусь к фильмам, которые будут продемонстрированы во время «Дидора», они мне очень дороги», - подчеркнул он, тем самым, заинтриговав нас к обязательному посещению кинопоказов.

Кстати, программа кинофестиваля очень удобна для всех, кто не может попасть на показы в рабочее время: все конкурсные фильмы можно посмотреть повторно в малом зале Дома кино (кинотеатр «Зебуниссо») на вечерних сеансах. Церемония закрытия пройдет в субботу, 20 октября.

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