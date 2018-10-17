Автобус, собранный в Душанбе на СП «Акиа Авесто»

Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня единогласно ратифицировала Соглашение о финансировании строительства завода по производству пассажирского и грузового общественного транспорта в республике.

Данное соглашение было подписано в августе между правительством Таджикистана, ООО «Авесто Гурух» и турецкой компанией «UlasimIcVeDisTicaretAnonimSirketi».

Глава Госкомимущества республики Фарух Хамрализода сообщил депутатам, что на создание в Таджикистане мощностей по выпуску и техническому обслуживанию автобусов и грузовиков будет направлено 20 миллионов долларов.

Данную сумму будут инвестировать таджикская и турецкая компании в равных долях – по $10 млн.

На первых порах после сдачи предприятия в эксплуатации там будут работать 240 человек, причем 80% из них, в соответствии с заключенным соглашением, должны быть гражданами Таджикистана.

Проект будет реализован посредством деятельности совместных таджикско-турецких предприятий «Акиа Авесто Автоматив Индастри» и «Сити Сервис Лтд».

Первое предприятие будет заниматься производством пассажирского и грузового транспорта, а второе – техническим обслуживанием выпускаемой продукции.

Определенный опыт уже есть

В начале текущего года СП «Акиа Авесто» наладило в Душанбе монтаж автобусов марки «AKIA». Автобусы поступают в Душанбе из Турции на 75% собранными, окончательная сборка производится уже на вышеуказанном заводе.

В целом в Душанбе из Турции поступят 200 автобусов для общественного транспорта таджикской столицы: свыше ста из них уже собраны и курсируют по столичным улицам.

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