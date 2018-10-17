За последние недели в Таджикистане сообщалось о двух случаях осознанного заражения ВИЧ-инфекцией. Оба – при половом контакте. Мы задались вопросом, как в Таджикистане контролируют больных ВИЧ?

На тему мы побеседовали с заместителем директора государственного учреждения "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД" – Дилшодом Сайбурхоновым.

Asia-Plus

Если ВИЧ-инфицированный пропал, его ищут

- Расскажите про систему контроля за людьми, которые состоят на учёте, как носители ВИЧ. Как осуществляется контроль, если информация о статусе человека закрыта ото всех?

- Скорее не контроль, а наблюдение. У нас это называется диспансерное наблюдение. Те пациенты, которых мы выявляем в трех этапах исследований, мы их называем ВИЧ - положительными пациентами.

Если они после того, как у них устанавливается диагноз ВИЧ-инфекция, обращаются к нам для дальнейшего наблюдения, мы их наблюдаем как ВИЧ-позитивных пациентов, и они будут находиться под диспансерным наблюдением.

Для них мы открываем амбулаторную карту и по ней периодически берем анализы, такие как определение вирусной нагрузки и уровня СД 4. Это показывает состояние иммунитета и определяет количество вируса в организме. Из этого мы заключаем, на какой стадии болезни находится наш ВИЧ позитивный пациент.

Первый случай ВИЧ-инфицирования был выявлен в Таджикистане в 1991 году.

У нас есть разные методы наблюдения за пациентом. Они получают препараты АРВ (антиретровирусной) терапии пожизненно.

Мы их предупреждаем о времени приема препаратов, и о сроке их получения. Эффективность терапии напрямую зависит от своевременности принятия препаратов, и мы уделяем оповещению очень серьезное внимание.

Суть заключается в том, что не все пациенты имеют у нас кредит доверия. Достаточно понимать, что основные наши пациенты из группы риска, и мы выдаем им препараты на три месяца. Есть такое понятие, как приверженность к лечению. Говоря проще, дисциплинированность больного. Те, кто отмечен как дисциплинированный, и ответственный, может получать на руки полугодовую норму медикаментов.

Допустим, бывает так, что по нашим подсчетам у пациента послезавтра заканчиваются препараты, но он не приходит и не звонит. Его задача не просто получить порцию медикаментов, но и сдать анализы. Тогда мы начинаем звонить больному или выезжаем по указанному адресу проживания. В этом нам помогают НПО.

Согласно требованиям клинического протокола и действующего законодательства, ВИЧ больные раз в 6 месяцев должны проходить обследование и сдавать анализы для определения вирусной нагрузки. Насколько с нами честны пациенты и насколько они соблюдают график приема препаратов, мы легко узнаем после сдачи ими анализов.

- Значит, как таковой контроль в быту вы не осуществляете?

- Мы и не должны этим заниматься. Согласно законодательству, каждый больной имеет право на получение АРВ терапии. Мы не можем навязывать наши условия, если человек их не принимает. Закон на его стороне. Со своей стороны максимум, что в таких случаях мы можем сделать, это разъяснить больному степень ответственности за заражение здорового человека и вероятность снижения такого развития событий, если тот будет регулярно принимать предлагаемые ему препараты.

Также объясняем, насколько АРВ терапия, может повлиять на продолжительность его жизни. В результате больной пишет расписку, в которой говорится о том, что он знает о своем статусе и не допустит заражения другого человека.

Мы не должны контролировать пациентов вне учреждения, но мы с ними в тесном контакте. Они знают, что их данные есть в нашей базе, что они должны соблюдать периодичность посещений нашего центра. В противном случае мы будем их искать.

- И как вы их ищете, кто вам в этом помогает?

- В основном это представители общественных объединений, которые работают именно по восстановлению потерянных пациентов и улучшению приверженности к лечению у больных.

Понятно, что теряющиеся пациенты это люди из ключевых групп населения, такие как употребляющие инъекционные наркотики, работники коммерческого секса, и мужчины, практикующие секс с мужчинами. А упомянутые общественные объединения имеют с ними контакты и находятся внутри этой проблематики.

По статистике более 40% больных ВИЧ-инфекцией, это люди, употребляющие инъекционные наркотики или работники коммерческого секса.

Работники этих объединений распространяют в группах риска одноразовые шприцы, презервативы, разъяснительную литературу и поэтому им легче ориентироваться, куда мог пропасть тот или иной ВИЧ-инфицированный. Как правило, к розыску стараются правоохранителей не привлекать.

ВИЧ - инфицированных лечат и в колониях

- Возможно ли, имея современные методы диагностики определить момент заражения ВИЧ инфекцией?

- Это очень трудно. Существует инкубационный период, который может длиться от пары до 10-15 лет. Это бессимптомная инкубация от момента заражения до появления первых клинических симптомов.

А заражен человек или нет, можно узнать спустя 20 дней после потенциального заражения, раньше этого срока даже самые современные системы не могут этого определить. В отдельных случаях этот период может увеличиваться до 6 месяцев. Это зависит от способа заражения. Например, при заражении при переливании крови, этот процесс меньше, чем при заражении половым путем. В связи с этим точно определить момент заражения крайне сложно.

К сожалению, в период так называемого «окна» или во время инкубации ВИЧ-инфицированный представляет опасность для окружающих, сам того не подозревая.

Если больной принимает препараты от 3-х до 6 месяцев, не нарушая графика и дозировку, то современные методы исследования не определят наличие в организме ВИЧ-инфекции. В этом случае с эпидемиологической точки зрения человек становится не опасным.

- Как вы можете прокомментировать нашумевший случай, когда ВИЧ-инфицированная женщина заразила в Шаартузе 10 мужчин, которые вступили с ней в половую связь?

- Я в курсе этой истории, так как был одним из экспертов по этому делу. Но скажу вам, что ни один из тех десяти не заразился ВИЧ-инфекцией.

Женщина имела с ними половой контакт, но после обследования этих мужчин, они оказались здоровыми.

Я был в Шаартузе, когда вышла эта статья. Мы даже отправили опровержение в редакцию, которая выпустила этот материал.

Естественно, с точки зрения закона, женщина виновна в том, что вступая в связь, знала о своем ВИЧ статусе, но не поставила в известность своих партнеров. Она создала риск для передачи инфекции.

Это наказывается, если я не ошибаюсь, от двух лет условного наказания, до двух лет лишения свободы. А вот если бы она заразила, хотя бы одного, то она бы наказывалась от 3-х до 7-ми лет лишения свободы (обвиняемая, к слову, получила год заключения, - ред.).

- К слову о местах лишения свободы. Как вы их сопровождаете, наблюдаете, помогаете?

- В местах лишения свободы находятся 259 наших пациентов. 224 из них получают препараты. Регулярно мы получаем образцы анализов этих больных, и ведем за ними наблюдение. На основании этого мы определяем вирусную нагрузку. Организовываем доставку лекарств. Все это бесплатно.

Если среди инъекционных наркоманов в 2005 году распространенность ВИЧ была порядка 30-35%, то в 2014 году эта цифра существенно снизилась и составляет 12.8%. В этом году Центр прогнозирует 8-9%.

Эпидемиологическая ситуация спокойная

- Какова статистика на сегодняшний день?

- На 1 июля 2018 года выявлены 10 тысяч 675 ВИЧ-позитивных пациентов. Из них по разным причинам, в том числе и от СПИДа, скончались 2 тысячи 724 человека. На сегодняшний день 7 тысяч 951 человек находятся у нас под диспансерным наблюдением как люди, живущие с ВИЧ-инфекцией. Из них 70% получают АРВ препараты. Остальные стоящие на учете в данный период находятся за пределами нашей страны, или по разным причинам не получают лечение.

Те из пациентов, кто чувствует себя хорошо, уезжают на заработки в Российскую Федерацию или в Казахстан.

- Если я правильно понимаю, приезжая в другую страну они не становятся на учёт, и значит, лечение прекращается?

- Некоторым своим пациентам, которые планируют выехать на заработки, мы даем препарат на 6 месяцев. И работают они там порой нелегально. При выявлении ВИЧ-больных в Казахстане их оттуда не выдворяют, но лекарствами не обеспечивают. А в России в случае выявления грозит депортация. Я сейчас говорю не о системе, а об отдельных случаях.

Если наш пациент не успел закончить все свои дела за границей за полгода и находится у нас на хорошем счету, мы находит возможность передать ему необходимые лекарства.

- Как у нас выглядит эпидемиологическая ситуация с ВИЧ-инфекцией?

- Если сравнить Таджикистан со странами восточной Европы и Центральной Азии, по данным ВОЗ, у нас ситуация более спокойная.

Уровень эпидемии у нас один из самых низких, но, к сожалению, количество ВИЧ носителей продолжает расти. Медленно, но цифра увеличивается. Мы ждем, какого-то пика, после которого уже пойдет спад. Но, увы, пик мы никак пройти не можем.

Для того чтобы определить уровень эпидемии, мы оперируем такой зависимостью, как процент инфицированных среди беременных женщин. В нашей стране он порядка 0.07%. Беременные - это уязвимая группа населения по отношении к ВИЧ инфекции. Они определяют уровень эпидемии среди общего населения. То есть, не потребители инъекционных наркотиков и коммерческие работницы секса, а беременные. Мы обследуем 100% беременных женщин. Во всем мире уровень распространенности ВИЧ инфекции составляет 1.1%, а у нас 0.07. Это достаточно низкий процент.

ВИЧ-инфицированные граждане обладают статусом конфиденциальности, любая информация касаемо их состояния может быть передана кому либо, только с их письменного разрешения. Это не касается случаев, когда информация выдается по официальному запросу органов МВД, прокуратуры или по решению суда.

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