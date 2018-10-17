По решению суда Нью-Йорка предприниматель Илон Маск уволен из компании Tesla и не сможет занимать в ней ближайшие три года руководящих должностей. П о решению суда Маск также должен будет заплатить штраф в размере 20 млн долларов.

Согласно первой версии документа, Маск должен был уйти с поста главы совета директоров на три года, однако останется гендиректором.

Tesla наймет специального человека, который будет контролировать все заявления Маска, в том числе через социальные сети. Все посты бизнесмена теперь будут проходить премодерацию, пишет Лента.ру.

Все эти последствия вызваны летним твитом Маска, в котором он рассказал о намерении выкупить все акции компании и вывести ее с биржи. Это привело к повышению стоимости акций на несколько дней. Однако вскоре выяснилось, что у Маска нет достаточного количества денег. После этого претензии к нему предъявила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), в дальнейшем она подала судебный иск.

Радио Свобода напоминает, что законы США запрещают руководителям компаний, представленных на бирже, объявлять о покупке или продаже ценных бумаг при отсутствии достаточного финансирования. В Комиссии по ценным бумагам считают, что подобные объявления могут считаться попыткой искусственно повлиять на стоимость акций. Сам Илон Маск назвал обвинения регулятора несправедливыми.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus