Европейский банк реконструкции и развития назначил Бруно Балванеру управляющим директором в странах Центральной Азии. В этой должности Балванера будет отвечать за один из наиболее географически разнообразных регионов операций Банка, текущий объем инвестиций в котором составляет почти $13,5 млрд. (11,6 млрд. Евро).

Балванера сменит на этой должности Наталью Ханженкову, которая назначена на должность Управляющего директора, отвечающего за глобальный портфель проектов ЕБРР и портфель в России. Он будет работать в Астане (Казахстан) и руководить деятельностью Банка в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Монголии.

«Я чрезвычайно заинтересован в новой должности и хочу развить успех, достигнутый моей предшественницей. У ЕБРР может предложить актуальные решения для наиболее острых проблем в Центральной Азии таких, как диверсификация источников энергоснабжения и усиление роли частного сектора», – сказал Бруно Балванера.

«В то же время, страны региона нуждаются в дальнейшей поддержке их усилий по интеграции в мировую экономику. Имея хорошо развитую сеть региональных офисов, мы продолжим работать над решением этих вопросов», – подчеркнул он.

Бруно Балванера является гражданином Мексики. Он пришел в ЕБРР в 1996 и занимал различные руководящие должности в лондонской штаб-квартире Банка, прежде чем возглавить сеть региональных офисов в Российской Федерации.

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