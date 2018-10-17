Абсолютное большинство жителей ГБАО в ходе сентябрьского визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона ждали от главы государства инициативы по наведению правопорядка в области, в основном в Хороге, заявил в интервью «АП» вице-спикер нижней палаты парламента республики, академик АН Таджикистана Акрамшо Фелалиев.

По его словам, жители ждали, когда в Хороге будет обеспечено верховенство законов страны, изъято все незаконно хранящееся у преступных элементов оружие и боеприпасы.

«Кто не хочет, чтобы у него дома был порядок, чтобы ничего не угрожало безопасности его детей, поэтому население ГБАО всецело поддержала президента, ведь уголовные элементы, прежде всего, надоели им самим», - отметил Фелалиев.

Он сообщил, что после критики президента по инициативе самого населения Хорога были организованы инициативные группы, которые существенно помогали правоохранительным органам в разоружении преступных группировок и добровольной явки в правоохранительные органы разыскиваемых за совершение преступлений отдельных лиц.

Фелалиев убежден в том, что в ближайшее время местные власти ГБАО, силовые структуры, и само население области наведут мир и порядок в Хороге.

Он напомнил, что глава государства 18 сентября снял с должностей 4 заместителя председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушан и Рошткала. По поручению президента с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.

"А 1 октября президент сменил и главу области Шодихона Джамшеда. На его место был назначен Едгор Файзов. На этот раз президент показал, что он настроен окончательно навести порядок на территории ГБАО, которого ждало население области в течение более 27 лет", - уверен Фелалиев.

"Наведение правопорядка в ГБАО продолжится"

Об этом вчера на заседании межведомственного штаба в Хороге заявил глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

"Законопослушным жителям ГБАО не стоит беспокоиться, их защитят стражи правопорядка и законы Таджикистана", - заверил Ятимов.

Глава ГБАО Ёдгор Файзов заявил, что для наведения порядка и обеспечения верховенства законов на территории области месячный срок недостачен.

"Мы в обязательном порядке выполним поручения президента, но для этого нужно время", - заявил Файзов.

Напомним, в межведомственный штаб входят представители силовых структур и руководство области. Штаб занимается вопросами установления правопорядка, изъятия оружия и боеприпасов, задержанием находящихся в розыске подозреваемых в совершении преступлений.

За месяц у населения области было изъято 183 единицы незаконно хранящегося оружия и свыше 4,3 тыс. боеприпасов, а также наведен порядок в организации движения транспорта в Хороге.

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