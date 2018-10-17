Владимир Колокольцев и Рамазон Рахизода в душанбинском аэропорту

Он прибыл в Душанбе 16 октября для участия в заседании совместной коллегии МВД Таджикистана и России. В аэропорту его лично встретил министр внутренних дел Рамазон Рахимзода.

На очередном заседании совместной коллегии, которое прошло в Душанбе накануне, стороны обсудили вопросы совместной борьбы с преступностью, сообщает пресс-служба таджикского правоохранительного ведомства.

В частности стороны затронули вопросы усиления борьбы с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Отдельным блоком стояли вопросы сотрудничества между двумя министерствами в розыске преступников, скрывающихся от суда и следствия.

Колокольцев в аэропорту Душанбе, 27 февраля 2018 года с сайта МВД РТ, архивное фото

"Сегодня благодаря усилиям двух министерств укрепляется совместная борьба с преступностью, и существует надежда на то, что благодаря этому в ближайшее время будут достигнуты значимые успехи", - сообщил Рахимзода Рамазон Хамро.

По итогам заседания было подписано план сотрудничества двух министерств на 2019 год.

Колокольцев прилетал в Душанбе в феврале текущего года - перед визитом Путина в Таджикистан. Тогда его также лично и с хлебом-солью встретил министр внутренних дел Таджикистана.

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