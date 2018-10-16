Фото: с личной страницы Марии Захаровой в соцсети Фейсбук

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Фейсбук фотографию, на которой она одета в узбекский халат-чапан из сюзане.

«Очень люблю народное искусство. Удивительным образом оно сохраняет самобытность национальной культуры и одновременно объединяет, подчеркивая общее в историческом восприятие людьми окружающего мира. Встречайте: узбекская вышивка», – написала Захарова в комментарии к фото.

Пост вызвал ажиотаж у подписчиков страницы, кто-то восхищался образом дипломата, кто-то насмехался. На вопрос: где можно купить такой чапан, последовал ответ - на рынке Чорсу в Ташкенте.

Как ранее призналась Захарова российским журналистам, она не прибегает к услугам стилистов, парикмахеров или визажистов.

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