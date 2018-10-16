Сегодня, 16 октября в мире отмечают День шефов, пройдите наш короткий тест и узнайте, какой стиль руководства близок именно вам.
Тест составлен на основе реальных ситуаций или высказываний руководителей республики.
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Патриот21 минуту назад
Такое ощущение, что в вариантах там только Президент, Мэр и Связист, и в результате - ты "умный", "средний" либо "тупой"
Гость47 минут назад
А кто в вариантах? Только Президент и Мэр? :)) А я похожу на Министра иностранных дел :))
Критик1 час назад
Я как Рустами Эмомали))
sasdasd2 часа назад
Я как Бег Сабур, только зарабатываю в пару тыщ раз меньше!
vohid sasdasd35 минут назад
Зато честным трудом. Ну я надеюсь...
Хуршед2 часа назад
Вы, как Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, вы властный и требовательный
Бехруз ))2 часа назад
Резултать; Вы как Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, вы властный и требовательный, боюсь не дают добро модераторы комент))
Бехруз ))2 часа назад
Резултать; Вы как Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, вы властный и требовательный, боюсь не дают добро модераторы комент))
said2 часа назад
Неправильный тест. Ну никак я не похож на Эмомали Рахмона, нынешнего президента.