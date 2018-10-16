В Душанбе пройдет международный симпозиум, посвященный учёному и поэту Джалаледдину Руми по инициативе Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА).

Международный научный симпозиум под названием «Мавляна, объединящий нации и цивилизации» будет организован Академией наук РТ в сотрудничестве с Сельчукским университетом, который находится в городе Конья - месте захоронения Мавляны, сообщили в ТИКА.

Наряду с представителями ученых кругов из Турции и Таджикистана, на симпозиуме также планиуется участие ученых из Афганистана, Ирана и Узбекистана.

Мероприятие будет проходить 19-20 октября в главном зале Национальной библиотеки Таджикистана.

В фойе библиотеки будет организована выставка каллиграфических работ, в которых упоминается Руми, древние копии рукописей его произведений.

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