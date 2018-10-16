В Казахстане рассматривают вопрос об отказе в будущем экспорта зерна и полной переработке собираемого в стране урожая.

«Страна имеет возможность в четыре раза нарастить объем производства муки. То есть перерабатывать всё выращиваемое в стране зерно, а не экспортировать его в качестве сырья», - заявил глава Ассоциации мукомолов и хлебопеков Карагандинской области Forbes.kz Дос-Мукасан Таукебаев.

Он отметил, что в настоящий момент 70% произведённой муки отправляется в Афганистан, также большая часть экспорта приходится на Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.

«Ресурс увеличения объемов переработки зерна казахстанскими мукомолами огромен, ведь загруженность предприятий далека от оптимальной. Если у мельниц появится сбыт, то они смогут увеличить загрузку и нарастить годовое производство в четыре раза», - уверен Таукебаев.

То есть перерабатывать более 20 млн. зерна в год – весь объем выращиваемой за сезон пшеницы в стране (урожай 2017 года составил 21,7 млн. тонн).

Таджикский хлеб имеет казахские корни

Таджикистан почти полностью импортирует муку и пшеницу из Казахстана. При этом в последние годы поставки муки сокращаются, а ввоз пшеницы, наоборот, растет. Это связано с открытием в Таджикистане новых мощностей по переработке пшеницы, которые в настоящее время обеспечивают почти 90% потребностей страны в муке.

Так, в 2014 году Таджикистан импортировал 189 тыс. тонн муки, в 2015 году этот показатель сократился до 140 тыс. тонн, а за девять месяцев этого года – всего 25 тыс. тонн.

Импорт же пшеницы в 2014 году составил 775 тыс. тонн, а в январе-сентябре нынешнего года – уже более 720 тыс. тонн.

В Минэкономразвития и торговли Таджикистана считают, что мука и пшеница занимают наиболее важные позиции в импорте продовольственной продукции.

По данным ведомства, цены на пшеничную муку на рынках страны в течение этого года оставались стабильными.

В сентябре этого года на рынках Душанбе средняя цена 1 мешка (50 кг) муки первого сорта местного производства составляла 148 сомони, что на 5,2% ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года. Стоимость аналогичного объема муки первого сорта казахстанского производства составляла 155 сомони.

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