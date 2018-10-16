Повышение с 1 ноября тарифы на электроэнергию на 15% в «Барки точик» считают не столь чувствительным для каждого в отдельности потребителя. А для продвижения сферы, отмечают в энергохолдинге, это является очень важным.

В обращении, размешенном на сайте «Барки точик», говорится, что для бесперебойного получения электроэнергии потребители должны внести оплату за нее своевременно и в полном объеме.

Отмечается, что с 1 ноября этого года стоимость электроэнергии в соответствии с постановлением правительства страны повышается на 15%.

«В сравнении с расходами компании данное повышение тарифа для населения является не таким заметным: ранее население платило за каждый киловатт 16,87 дирамов, а после повышения – 19,37 дирамов», - подчеркивается в обращении.

При этом подчеркивается, что изменение тарифа не коснется неимущих групп общества, так как для них стоимость электроэнергии компенсируется правительством.

«Повышение стоимости электроэнергии на 15% не будет сильно влиять на каждого потребителя в отдельности. Однако для продвижения сферы, обеспечения всех потребителей электроэнергией и развития экономики страны это является очень важным. Это будет способствовать тому, чтобы энергетическая сфера развивалась», - полагают в энергохолдинге.

В обращении говорится о неизбежности принятие этих мер, так как анализы специалистов отрасли и международных экспертов доказали, что существующие тарифы не позволяют, чтобы «Барки точик» расплатился со своими кредиторами и участвовал в новых международных инвестиционных проектах.

В энергохолдинге отмечают, что тарифы на электроэнергию в Таджикистане до сих пор являются низкими по сравнению с ее средней международной стоимостью, а также по сравнению с ценами на нее в странах СНГ.

При этом, подчеркивают в «Барки точик», электроэнергия в Таджикистане производится по тем же международным требованиям, а запасные части полностью приобретаются за рубежом за счет иностранной валюты.

Отмечается, что ежегодно «Барки точик» за использование гидроэлектростанциями водных ресурсов для производства электроэнергии платить роялти (налог) в размере 32-35 миллионов сомони.

В связи с этим, заключают в энергохолдинге, повышение стоимости электроэнергии является мерой, которая направлена на улучшение обеспечения страны и ее населения электроэнергией.

Кто сколько будет платить?

Согласно принятому 25 октября правительством постановлению, с 1 ноября этого года тарифы на электроэнергию для всех категорий потребителей (кроме Таджикской алюминиевой компании) повышаются почти на 15%.

В частности, для населения предлагается повысить тариф за потребленную электроэнергию с нынешних 16,85 дирамов до 19,37 дирамов за один киловатт/час с учетом НДС.

Тарифы для промышленных и непромышленных потребителей составят 47,13 дирамов, для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов – 19,37 дирамов, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве РТ – 6,73 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 19,37 дирамов (с 1 октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций – 6,73 дирамов.

Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с целью обеспечения горячей водой и отопления зданий составят 116,77 дирамов за киловатт (для не бюджетной сферы) и 34,51 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений), для насосов по подаче питьевой воды (за исключением индивидуальных насосов) и канализации 9,20 дирамов.

Также отдельной категорией в постановление добавлен Таджикский металлургический комбинат, который будет получать с 1 ноября каждый киловатт электроэнергии за 8,28 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 47,13 дирамов (с 1 октября по 31 марта).

Тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская алюминиевая компания» – на данный момент составляют: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов за киловатт час, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов.